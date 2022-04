LECCIONADO ENTRE FINAL DE ABRIL E INÍCIO DE JULHO

Academia São Pio X lança curso para órgão de tubos

A Academia de Música São Pio X vai leccionar, pela primeira vez, um curso de certificação num dos mais complexos instrumentos musicais alguma vez criados: o órgão de tubos. A iniciativa, que se deverá estender entre o final de Abril e o início de Julho, destina-se a um pequeno número de estudantes com conhecimentos avançados de piano. O objectivo é criar uma comunidade de organistas que possam servir a diocese de Macau.

Trata-se de uma iniciativa com contornos inéditos nos quase sessenta anos da Academia São Pio X. A escola de música, afiliada à diocese de Macau, tenciona lançar a 23 de Abril um curso de certificação para executantes de órgão de tubos. O objectivo é preparar um pequeno número de músicos, preferencialmente com conhecimentos avançados de piano, para que possam no futuro exercer a função de organista nas igrejas do território. «É a primeira vez que a Academia está a oferecer um curso breve de certificação para executantes de órgão de tubos. O órgão tem uma história de mais de dois mil anos e ocupa um lugar de honra entre os instrumentos usados pela Igreja, na liturgia católica, para louvar a magnificência de Deus. Há órgãos de tubos magníficos nas igrejas de Macau», disse Basilla Sam, em declarações a’O CLARIM. «Nas nossas novas instalações, na Rua da Praia do Bom Parto, temos a sorte de ter espaço para acomodar alguns destes instrumentos e, por isso, este curso ambiciona promover a música de órgão de tubos e assegurar apoio aos organistas litúrgicos de Macau. Esperamos que possa ajudar os alunos a expandir o seu conhecimento em órgão de tubos e que possam ficar a conhecer as competências necessárias para tocar este que é o rei dos instrumentos», acrescentou a directora da Academia de Música São Pio X.

O curso, constituído por dez lições de uma hora, decorre até ao final de Julho, sendo ministrado por Carol Sou, uma das mais experientes docentes da Academia. Uma vez concluído, os alunos deverão executar, no final do processo de aprendizagem, uma composição para órgão que comporte o uso do pedal. «As aulas abrangem uma abordagem geral da história do órgão de tubos, bem como das mais importantes composições para órgão, para além de uma visita a um dos mais magníficos órgãos de tubos de Macau. No final do curso, os estudantes devem ser capazes de tocar pelo menos uma composição para órgão que inclua o uso do pedal», adiantou Basilla Sam.

«O curso vai ser ministrado por Carol Sou, uma das nossas professoras mais experientes. Licenciou-se em estudos de piano pela Universidade Normal de Piano, mas o órgão tornou-se o seu verdadeiro foco quando assumiu responsabilidades musicais na igreja que frequenta. Recebeu uma bolsa para estudar com Andy Ng, em Hong Kong, e assistiu a aulas-magnas com organistas de renome mundial, como Stefan Kiessling, George Chittenden, David Graham e Dong-ill Shin. Obteve a licenciatura em estudos de órgão, com distinção, no Trinity College de Londres», acentuou a responsável.

A formação deverá destinar-se a apenas quatro alunos com conhecimentos avançados de piano, mas o curso, garantiu a directora da Academia de Música São Pio X, será o primeiro de muitos.

M.C.