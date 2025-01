INÍCIO DO ANO JUBILAR E CONSAGRAÇÃO DE MACAU AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA MARCARAM FINAL DE 2024

O Bispo, os fiéis e a cidade

A par do Natal, dois momentos da vida da Igreja em Macau marcaram as mais recentes semanas dos fiéis católicos que vivem no território: a abertura do Jubileu de 2025 e o Te Deum e Bênção do Santíssimo Sacramento para o Ano Novo 2025.

Enquanto que no Vaticano o Papa Francisco assinalou, no passado dia 24 de Dezembro, o início do Ano Jubilar com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro – acto que repetiu em diversas igrejas da cidade de Roma –, a diocese de Macau seguiu o exemplo das suas congéneres espalhadas pelo mundo e apenas abriu o Ano Jubilar cinco dias depois.

O bispo D. Stephen Lee reuniu os fiéis ao início da tarde do dia 29 de Dezembro, na igreja de São Domingos, tendo-os conduzido até à igreja da Sé Catedral, onde presidiu à Missa Dominical.

Uma vez aberto o Ano Jubilar em Macau, os fiéis voltaram a juntar-se ao seu bispo, desta feita para se despedirem de 2024 e darem as boas-vidas a 2025.

À semelhança de outros anos e com o propósito de manter a tradição viva, D. Stephen Lee subiu à Ermida da Penha na noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro, acompanhado de algumas dezenas de fiéis. Ali chegados, presidiu ao habitual serviço litúrgico pensado para o efeito, em que sempre se inclui a Consagração de Macau ao Imaculado Coração de Maria.

J.M.E.