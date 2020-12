IMACULADA CONCEIÇÃO, ANIVERSÁRIO DO PAPA FRANCISCO E FACULDADE DE ESTUDOS DAS RELIGIÕES E FILOSOFIA

Obras de Deus

O bispo de Macau, D. Stephen Lee, presidiu a missa no passado dia 7 de Dezembro, na véspera da Festividade da Imaculada Conceição. A cerimónia eucarística teve lugar na igreja de São Domingos, cuja nave central esteve repleta de fiéis (foto 1).

No dia seguinte, 8 de Dezembro, também no âmbito da devoção à Imaculada Conceição em Macau, a paróquia de Nossa Senhora do Carmo organizou uma procissão, que contou com a participação de largas centenas de fiéis e percorreu algumas artérias da Taipa (foto 2).

À semelhança de outros anos, no dia 10 de Dezembro, a diocese de Macau voltou a assinalar o aniversário natalício do Papa Francisco. Sob o mote “Acredita em Deus”, D. Stephen Lee presidiu a missa pelo 84.º aniversário do Santo Padre. A cerimónia foi abrilhantada pelo Coro Perosi e foi transmitida ao vivo nas redes sociais. A organização teve o apoio da Missão da Santa Sé em Hong Kong (foto 3).

Por último, no início deste mês, a Faculdade de Estudos das Religiões e Filosofia organizou um conjunto de actividades espirituais destinadas a alunos e professores, na Vila de São José, em Coloane, por ocasião do dia da Faculdade, 3 de Dezembro – data da Festividade de São Francisco Xavier (foto 4).

José Miguel Encarnação