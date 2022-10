Diocese finaliza ajuda ao Paquistão

N. SRA. DO ROSÁRIO –A Igreja em Macau celebra hoje a Memória de Nossa Senhora do Rosário, cuja Festa tem lugar anualmente no dia 7 de Outubro. As missas são celebradas no horário habitual.

Na passada terça-feira teve início o Tríduo em Honra de Nossa Senhora do Rosário, tendo após a celebração das missas sido entoado o cântico dedicado à imagem.

PAQUISTÃO –A colecta extra realizada nas missas de sábado e Domingo, com vista a auxiliar as vítimas das inundações no Paquistão, rendeu 37 mil 192 patacas, montante que será enviado para o País por meio da Cáritas Internacional.

CATEQUESE –Continuam abertas as inscrições para os encontros de Catequese, podendo os pais, os avós e todos os que conheçam crianças com mais de quatro anos de idade e estejam para tal indigitados, deslocar-se aos serviços paroquiais durante a semana ou contactar com os catequistas, inclusivamente ao fim-de-semana.