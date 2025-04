IGREJA DO CARMO: DOMINGO DE RAMOS JUNTOU COMUNIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA

Entrada de Jesus em Jerusalém celebrada com Missa e Procissão

A comunidade de língua portuguesa da paróquia de Nossa Senhora do Carmo celebrou o Domingo de Ramos com muita devoção e fé, no passado dia 13 de Abril. Desta forma, a comunidade iniciou a Semana Santa, que este ano culmina com o Tríduo Pascal na igreja de Nossa Senhora das Dores em Ká-Hó.

Após a bênção dos ramos, no adro da igreja matriz, o povo entrou em procissão, animada pelo Coro de Santa Maria, tendo assim comemorado a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém antes da Sua paixão.

A leitura da Paixão do Senhor foi feita com grande solenidade, em ambiente de silêncio e reflexão.

Durante a liturgia dominical da referida comunidade, pôde-se apreciar a riqueza da interculturalidade da Igreja, por meio da participação maioritária de fiéis de Macau, Portugal e Brasil, mas também de outros países de língua portuguesa como Moçambique, Cabo Verde, Angola e Guiné Bissau.

Outra das riquezas da comunidade são as muitas famílias jovens que participam assiduamente na Missa Dominical, com as suas crianças e adolescentes.

P.E.E.A.