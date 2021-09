IGREJA CELEBRA OS SANTOS ARCANJOS MIGUEL, GABRIEL E RAFAEL A 29 DE SETEMBRO

Guerreiros Protectores, Anunciadores e de Cura

A Igreja Católica celebra no mês de Setembro os três arcanjos mais famosos da História do Catolicismo. São eles: São Miguel, São Gabriel e São Rafael, no dia 29 de Setembro. De acordo com as Sagradas Escrituras, há sete arcanjos, dos quais, quatro deles não sabemos o nome. No livro de Tobias, São Rafael apresenta-se como «um dos sete anjos que estão diante da glória do Senhor e têm acesso à sua presença» (Tobias, 12:15). E no livro do Apocalipse (8:2), São João descreve: «Vi os sete Anjos que estavam diante de Deus, e eles receberam sete trombetas». A Liturgia neste dia festivo lembra e enaltece todos os coros angélicos: Anjos, Arcanjos, Tronos, Querubins, Serafins, Virtudes, Potestades e Poderes.

Os três arcanjos que a Igreja celebra este mês representam a alta hierarquia dos sete arcanjos, espíritos puros, que atendem ao trono de Deus e são Seus colaboradores e mensageiros dos decretos divinos aqui na terra. Os nomes que os arcanjos recebem – Miguel, Gabriel e Rafael – expressam uma dimensão da acção poderosa e salvadora de Deus ao longo da História.

SÃO MIGUEL ARCANJO –O seu nome significa “quem como Deus” ou “à semelhança de Deus”. É considerado o príncipe guardião e guerreiro, defensor do trono celeste e do Povo de Deus. Fiel escudeiro do Pai Eterno, chefe supremo do exército celeste e dos anjos fiéis a Deus, São Miguel é o arcanjo da justiça e do arrependimento, padroeiro da Igreja Católica e de grande ajuda no combate contra as forças maléficas. O seu culto é um dos mais antigos da Igreja.

No mundo, são incontáveis as catedrais, os santuários, os mosteiros, as capelas – mas também montes, grutas e colinas – dedicados ao Arcanjo São Miguel, cujo nome é citado cinco vezes na Sagrada Escritura.

A VISÃO, ORAÇÃO E SÚPLICA DE LEÃO XIII –No dia 13 de Outubro de 1884, logo após a celebração da Missa na Capela Vaticana, o Papa Leão XIII permanece inerte por uns dez minutos. O seu rosto, dizem as testemunhas, revela, ao mesmo tempo, terror e maravilha. A seguir, o Pontífice vai depressa ao seu escritório, senta-se à mesa e escreve de impulso uma oração ao Arcanjo São Miguel. Meia hora depois, chama o Secretário e entrega-lhe a folha de papel, pedindo-lhe para ser imprensa e enviada a todos os Bispos do mundo, para que a súplica fosse recitada no final de cada missa. Leão XIII narra ter tido, naqueles poucos minutos, uma estarrecedora visão de «legiões de demónios» que atacavam a Igreja, quase a ponto de destruí-la, e de ter assistido à intervenção defensiva e decisiva do Arcanjo São Miguel. «Depois – narra –vi São Miguel Arcanjo intervir, não naquele instante, mas muito mais tarde, quando as pessoas tivessem intensificado as suas ferventes orações ao Arcanjo».

Com o tempo, a súplica caiu em desuso, mas foi recordada por São João Paulo II no Regina Coelide 24 de Abril de 1994: «Convido todos a não se esquecerem dela e a rezá-la para obter ajuda na luta contra as forças das trevas e contra o espírito deste mundo».

SÃO GABRIEL ARCANJO –«Deus é meu protector» ou «homem de Deus». É o arcanjo anunciador, por excelência, das revelações de Deus e é, talvez, aquele que esteve perto de Jesus na agonia do Senhor no Horto das Oliveiras.

No Evangelho de Lucas lemos «foi enviado»; logo, o Arcanjo Gabriel é o mensageiro de Deus, encarregado de explicar à «Virgem, prometida a um homem da casa de David, chamado José», o modo com o qual Deus deveria encarnar-se. «Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo… Eis que conceberás um filho e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo» (Lucas, 1:28-32). O Anjo Gabriel revelou ainda à Virgem Maria: «O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso, o que é concebido santo será chamado Filho de Deus» (Lucas, 1:35).

Este anúncio do Arcanjo Gabriel a Maria Santíssima é o mais conhecido na História; uma honra singular dada pelo Senhor a Gabriel. A tradição da Igreja identifica, no anúncio do Anjo à Virgem e no dócil acolhimento de Maria à vontade divina, o momento em que Deus assumiu a natureza humana: «O Verbo se fez carne» (João, 1:14). No calendário litúrgico a Igreja celebra a Anunciação do Senhor no dia 25 de Março.

São Gabriel Arcanjo é também tido como padroeiro das comunicações.

SÃO RAFAEL ARCANJO –«Deus te cura» ou «cura de Deus» teve a função de acompanhar o jovem Tobias, personagem central do livro de Tobias (Antigo Testamento), na sua viagem e missão a pedido do pai, como seu segurança e guia. Foi o único que habitou entre nós, e a narrativa Bíblica é encantadora.

Em resumo, quando Tobias regressa para casa dos pais, com a missão cumprida, já casado, traz a cura – dada por São Rafael – para a cegueira do pai, que tinha ficado cego ao adormecer, tendo-lhe caído esterco de um ninho de andorinhas nos olhos (Tobias, 2:11). Tobias pegou a bílis do peixe, que trazia no seu alforje – dada por São Rafael (Tobias, 6:2-5) –, e espalhou-a nos olhos do pai (Tobias), devolvendo-lhe imediatamente a visão. Tobias quis recompensar o viajante por toda a sua ajuda. Mas, ao chamar de lado os dois, o viajante (São Rafael) revelou a sua identidade (Tobias, capítulo 12). Explicou-lhes que, devido às orações e caridade do pai e do filho, ele havia sido enviado por Deus para curá-los e guiá-los. Ao falar de si mesmo, disse-lhes: «Eu sou Rafael, um dos sete anjos que estão sempre prontos para entrar na presença do Senhor glorioso» (Tobias, 12:15). Os dois ficaram assustados e caíram com o rosto por terra, cheios de medo. Rafael, porém, disse-lhes: «Não tenham medo! (…)Agora, bendigam ao Senhor na terra, e agradeçam a Deus. Volto para aquele que me enviou. Escrevam tudo o que lhes aconteceu». E o anjo desapareceu; e quando se levantaram não o puderam ver mais. Então louvaram a Deus e entoaram hinos, agradecendo-lhe as maravilhas que ele tinha realizado, porque o anjo de Deus tinha-lhes aparecido. (Tobias, 12:16-22).

São Rafael é o guardião da saúde e da cura física e espiritual; é considerado, também, o chefe da ordem das virtudes. É o padroeiro dos cegos, médicos, sacerdotes e, ainda, dos viajantes, soldados e escuteiros.

No dia 2 de Outubro, a Igreja celebra os Santos Anjos da Guarda.

Miguel Augusto

com Frei Alberto Eckel e Vatican News