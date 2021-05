HONG KONG VAI REZAR PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS

Same Same, but Different

Entre 18 e 25 de Maio, os católicos de Hong Kong vão juntar-se aos fiéis de outros ramos do Cristianismo e rezar pela unidade dos cristãos. Em Macau, a iniciativa assinalou-se de forma discreta no início do ano.

A Igreja Católica em Hong Kong promove, entre 18 e 25 de Maio, em conjunto com outras denominações cristãs, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A iniciativa, semelhante à que se organizou em Macau, de forma discreta, no final de Janeiro, tem por ponto de partida uma passagem do Evangelho de São João – «Permanecerei no meu amor e produzireis muitos frutos (Jo., 15: 5-9)» – convidando os católicos e demais irmãos na fé a manterem-se leais ao amor e à mensagem de Jesus Cristo.

Num breve comunicado assinado pelo chanceler, padre Lawrence Lee, a diocese de Hong Kong refere que a 23 de Maio, Domingo em que se assinala o Dia de Pentecostes, a liturgia eucarística deve ter por base as leituras relativas à descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, pontuada por orações especiais em prol da unidade dos cristãos.

A Igreja Católica incita ao diálogo e à aproximação com outras igrejas do Cristianismo, com o propósito de garantir que o último pedido de Jesus Cristo antes da crucificação seja alcançado. Antes de padecer, no Calvário, o Filho de Deus feito Homem proferiu uma última oração em que pede que «todos sejam um, como tu, Ó Pai, o és em mim e eu em ti».

O desígnio da unidade da família cristã nunca se concretizou, ainda que a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos seja observada um pouco por todo o mundo há mais de um século.

«Em Hong Kong eu não sei o que é habitual, mas em Macau foi celebrado em Janeiro. Se não me engano, em Macau, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é celebrada na semana depois da festa da Conversão de São Paulo. A Igreja celebra a Conversão de São Paulo até dia 25 de Janeiro», recordou o padre Daniel Ribeiro. «Em Macau, a questão do diálogo ecuménico não está esquecida. Todos os anos há um encontro de oração com os pastores de outras igrejas de matriz cristã, mas é algo muito discreto. É algo que talvez devesse ser feito com uma maior articulação», acrescentou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos foi criada em 1908, por iniciativa de São Pio X, com o objectivo de fomentar o diálogo ecuménico e de reforçar a ideia de que é bem mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos separa.

Assinalada em Macau, em Portugal e na maioria das dioceses do Hemisfério Norte – Hong Kong parece ser uma excepção –, na semana que antecede o dia em que a Igreja Católica celebra a conversão de São Paulo, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos cumpre-se no Hemisfério Sul na semana que antecede o Pentecostes, festa que se cumpre este ano a 23 de Maio.

Marco Carvalho