DIOCESE PATROCINA INICIATIVA NA TOTALIDADE

Mother’s Meal distribui refeições quentes

O programa Mother’s Meal iniciou na quarta-feira uma campanha de distribuição de refeições por trabalhadores estrangeiros não-residentes em Macau. A iniciativa teve lugar na igreja de Santo Agostinho, tendo o bispo D. Stephen Lee reunido e rezado com voluntários e beneficiários do programa. Na ocasião, o bispo de Macau proferiu ainda um pequeno discurso inspirador, através do qual enfatizou o poder da caridade cristã. Os padre José Mario Mandía e Mario Bonfaini CMFtambém participaram no evento.

Para o sucesso da iniciativa, os organizadores contaram com a ajuda do Centro Pastoral Católico, também conhecido por Filipino Pastoral Center, que identificou os beneficiários. A Comissão Diocesana da Família, Casamento e Vida também se juntou ao evento de caridade, por meio de um dos seus membros.

Hoje, sexta-feira, e nos próximos dias 17 e 19 de Maio, o programa volta à rua, sendo que a partir do dia 19 serão distribuídas – todos os dias – refeições quentes às 18:00 horas, na igreja de São Domingos, durante três meses. Findo este período, os responsáveis irão avaliar o sucesso do projecto, não estando excluída a hipótese de o reforçar.

Todas as despesas são custadas pela diocese de Macau.

Devido à pandemia de Covid-19, muitos trabalhadores estrangeiros já não detêm visto de trabalho da RAEM, mas estão impossibilitados de regressarem aos seus países de origem. Para contornar a situação, o Governo renova a autorização de permanência no território, a cada vinte dias.

Uma vez que os vistos de trabalho foram anulados, cancelados ou expiraram estes indivíduos não podem trabalhar em Macau, encontrando-se em situação de dependência financeira.Só na quarta-feira foram distribuídas cerca de sessenta refeições