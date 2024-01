HÁ BÊNÇÃO DA BÍBLIA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO

Wu Zhiwei recebeu condolências dos fiéis de língua portuguesa

Em 30 de Setembro de 2019, o Papa Francisco “estabeleceu que o 3.º Domingo o Tempo Comum seja dedicado à celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus”.

Este ano, a celebração da Palavra de Deus calha no dia 21 de Janeiro, estando os fiéis convidados para um pequeno rito de bênção das Bíblias. “Convidamos todos a trazeram as suas Bíblias, a fim de serem benzidas no dia 21 de Janeiro, bem como na Missa antecipada do dia 20 de Janeiro”, foi transmitido no passado Domingo à Assembleia de Fiéis da Missa Dominical da Sé Catedral, em língua portuguesa.

WU ZHIWEI – «No dia 2 de Janeiro faleceu um grande benfeitor, uma pessoa importante da nossa comunidade portuguesa, o doutor Wu Zhiwei. Em nome da nossa comunidade, as nossas condolências para toda a família do doutor Wu Zhiwei», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ, no final na referida Missa Dominical.

INTENÇÕES – Também no dia 14 de Janeiro, voltou a ser lembrado o facto das intenções terem passado a ser lidas com mais antecedência desde o primeiro Domingo de Janeiro.

Actualmente, a leitura tem início às 10 horas e 55, sendo a Missa Dominical celebrada às 11:00 horas, como habitualmente. Esta alteração foi acompanhada pela TDM – Teledifusão de Macau. O início da transmissão televisiva da Missa Dominical é igualmente efectuado às 10 horas e 55.

FORMAÇÃO E ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO – De acordo com o calendário de 2024, no dia 27 de Janeiro – último sábado do mês – haverá momento de formação e Adoração do Santíssimo, após a Missa antecipada na igreja de São Domingos.

J.M.E.

LEGENDA: Wu Zhiwei era benfeitor dos Colégios Fomento