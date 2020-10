FOTOLEGENDA

MENSAGEM DE ASSIS: PAZ E BEM – Um grupo de adolescentes eleva cartazes coloridos com algumas das palavras e conceitos mais importantes para a vida dos católicos. Sob a presença da imagem de São Francisco de Assis, recordam a mensagem do fundador da Ordem Franciscana, no âmbito da festa litúrgica deste santo da Igreja. A manifestação de fé e comunhão entre todos os fiéis teve lugar no dia 5 de Outubro, durante uma cerimónia presidida por D. Stephen Lee, bispo de Macau, na igreja da Sé Catedral, e promovida pelas Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora (FMNS).