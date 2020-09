PADROEIRA APADRINHOU SACRAMENTOS– O bispo de Macau, D. Stephen Lee, coadjuvado pelos padres Daniel Ribeiro e Cyril Law, reúne ao seu redor os fiéis, acompanhados pelas respectivas famílias, que receberam os Sacramentos do Baptismo, da Eucaristia e do Crisma, durante a Missa da Festa de Nossa Senhora da Natividade, padroeira da paróquia da igreja da Sé Catedral, realizada no dia 6 de Setembro.