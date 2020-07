Fotolegenda

SÃO ROQUE PROTEGEI-NOS– Sob o olhar atento de D. Stephen Lee, bispo de Macau, a Procissão de São Roque saiu às ruas do Bairro de São Lázaro no passado Domingo, cumprindo assim a tradição. Devido à pandemia do Covid-19, a paróquia de São Lázaro havia anunciado que o cortejo iria cingir-se ao adro da igreja, mas dada a ausência de infectados a nível local foi decidido estender a procissão, que contou com a participação de dezenas de fiéis, às principais artérias do antigo “Bairro dos Portugueses”. São Roque, ou Roque de Montpellier, é o protector contra a peste e o padroeiro dos inválidos, dos cirurgiões e dos cães.