PAPA LAMENTA DECISÃO DE CONVERTER SANTA SOFIA NUMA MESQUITA

O Papa manifestou, no último Domingo, a sua tristeza perante a decisão da Turquia de voltar a converter a antiga basílica de Santa Sofia, em Istambul, numa mesquita.

«O meu pensamento vai para Istambul. Penso em Santa Sofia e estou muito entristecido», disse Francisco, falando de improviso desde a janela do apartamento pontifício, perante milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro para a recitação do Ângelus.

A breve intervenção foi saudada pelos presentes com uma salva de palmas.

Construída no século VI, a antiga basílica, que já foi a maior catedral do Cristianismo, seria convertida em mesquita no século XV, após a captura de Constantinopla em 1453.

Em 1934, a basílica foi transformada num museu e em 1985 entrou para a lista do Património Mundial da UNESCO.

O Conselho de Estado, o mais alto tribunal administrativo da Turquia, aceitou o pedido de diversas associações, tendo revogado a medida governamental de 1934; o edifício vai estar aberto às orações muçulmanas a partir de 24 de Julho.

O patriarca ecuménico de Constantinopla (Igreja Ortodoxa), Bartolomeu, alertou para o impacto negativo desta decisão, que pode virar «milhões de cristãos em todo o mundo contra o Islão», falando numa «ruptura» entre o Oriente e o Ocidente.

«Santa Sofia, um lugar que agora permite que os dois povos se encontrem e admirem a sua grandeza, passa a tornar-se novamente um motivo de oposição e confronto», referiu o líder ortodoxo.

Em Novembro de 2014, o Papa Francisco esteve no local, tal como o Papa emérito Bento XVI, em Novembro de 2006.

Também o Conselho Ecuménico das Igrejas contestou a decisão do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, sublinhando que Santa Sofia é desde 1934 “um local de abertura, encontro e inspiração para pessoas de todas as nações e credos”.

A catedral bizantina da Divina Sabedoria foi inaugurada em 537 pelo imperador Justiniano.

AGÊNCIA DA ONU DEIXA ALERTA

No passado dia 10, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) advertiu a Turquia para o “valor universal excepcional” de Santa Sofia. O alerta chegou no dia em que a Justiça turca autorizou a transformação do espaço em mesquita.

O Museu de Hagia Sophia (Santa Sofia) é actualmente património da humanidade. “Esta classificação acarreta um número de compromissos e obrigações legais. Assim, um Estado deve garantir que nenhuma modificação é feita ao valor universal excepcional da propriedade inscrita no seu território”, sublinhou a UNESCO, em comunicado.

In ECCLESIA