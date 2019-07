PROJECTO ABENÇOADO – D. Stephen Lee recebeu no Paço Episcopal a delegação da Eternal World Television Network (EWTN), que se deslocou à RAEM, proveniente de Manila, a fim de apresentar o canal para a Ásia-Pacífico do grupo católico de Comunicação Social. Durante o encontro, o bispo de Macau disse estar contente com o arranque do novo projecto, tendo manifestando disponibilidade para colaborar nas iniciativas da EWTN.