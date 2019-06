GASTRONOMIA MACAENSE NA CALIFÓRNIA – A Direcção dos Serviços de Turismo, através da sua delegação em Los Angeles, promoveu um périplo pela cidade de São Francisco com o objectivo de divulgar a gastronomia macaense. Para o efeito, foi usado um “food truck”, conceito amplamente enraizado nos costumes dos norte-americanos. A iniciativa foi realizada no âmbito do vigésimo aniversário da RAEM e da promoção de Macau enquanto cidade criativa de gastronomia.