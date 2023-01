FOTOLEGENDA

CONCERTO NAS RUÍNAS DE SÃO PAULO–A Orquestra Chinesa de Macau voltou a actuar, no último sábado, 14 de Janeiro, junto à escadaria de acesso às Ruínas de São Paulo. O concerto, composto essencialmente por peças da música clássica chinesa, inseriu-se na actividade intitulada “Melodias Inesquecíveis nas Ruínas de São Paulo”, há vários meses levada a cabo pelo Instituto Cultural. De acordo com o IC, a iniciativa pretende combinar a música com a atmosfera das Ruínas de São Paulo, sendo este o maior ex-libris de Macau e um dos muitos locais da cidade classificados como Património Mundial da UNESCO. FOTO: Pe. Eduardo Agüero, SCJ