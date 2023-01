FOTOLEGENDA

BNU DISTINGUIDO PELO GOVERNO DE MACAU–O Banco Nacional Ultramarino (BNU) foi distinguido pelo Governo de Macau com a Medalha de Honra Lótus de Prata, no passado dia 13 de Janeiro, por ocasião da Cerimónia de Imposição de Medalhas e Títulos Honoríficos do Ano de 2022. A distinção foi entregue pelo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, ao presidente do BNU, Carlos Cid Álvares. “Esta distinção reflecte o reconhecimento do Governo da RAEM pelos 120 anos do BNU como banco emissor e também pelo serviço prestado à comunidade, contribuindo para o desenvolvimento e estabilidade financeira de Macau”, refere a instituição bancária em nota de Imprensa. Segundo o BNU, “este prémio é especialmente dedicado a todos os colaboradores do Banco, que ao longo dos anos têm contribuído para o sucesso do mesmo”. Quanto ao futuro, é deixada a promessa: “continuarmos a fazer o que fazemos bem e a melhorar cada vez mais, para servir ainda melhor a comunidade de Macau e os nossos clientes”. FOTO: BNU