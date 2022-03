FESTA DE SÃO JOSÉ JUNTA ANTIGOS SEMINARISTAS – A Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José assinalou o dia do seu padroeiro, no passado sábado. Para o efeito, foi celebrada missa por D. Stephen Lee na igreja do Seminário, seguindo-se um jantar-convívio num hotel da cidade. Na foto, antigos seminaristas e o bispo de Macau na escadaria de acesso à igreja.