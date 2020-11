INSCRIÇÕES NOS ESCUTEIROS CATÓLICOS DE MACAU DISPARARAM

GELMac organizou primeiras Olimpíadas de Praia

Cerca de sete dezenas de crianças e jovens participaram no passado sábado, no areal de Hác Sá, na primeira edição das Olimpíadas de Praia do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac), uma iniciativa aberta à comunidade que teve como principal objectivo testar a aptidão e o desenvolvimento físico dos jovens do território.

O certame, que serviu ainda para familiarizar os mais novos com as regras e os contornos competitivos de algumas modalidades menos conhecidas, como o râguebi ou o paddle, foi disputado por membros do agrupamento de Macau, mas também por jovens sem qualquer ligação ao GELMac, explicou Nelson António, em declarações a’O CLARIM. «Participaram cerca de setenta miúdos, com idades compreendidas entre os seis e os dezoito anos. A grande maioria eram escuteiros, já pertencem ao grupo, mas nós lançámos também um convite a outras crianças e jovens que quisessem participar e o quisessem fazer sem qualquer compromisso, e a resposta acabou por ser bastante positiva», disse o dirigente. «Estas Olimpíadas acabaram por funcionar também como um chamariz para jovens com idade superior aos dez anos que, geralmente, gostam destas modalidades e de praticar desporto em geral», acrescentou.

Para além do râguebi e do paddle, as primeiras Olimpíadas de Praia do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau abrangeram ainda provas de futebol e de voleibol. A iniciativa foi a mais expressiva organizada pelo GELMac desde que a nova direcção do agrupamento, encabeçada por Nélson António, assumiu funções em Outubro. Segundo o dirigente, que regressou à liderança dos escuteiros católicos do território depois de já ter exercido as mesmas funções anteriormente, o objectivo de atrair sangue novo ao agrupamento foi em parte alcançado. O GELMac, referiu Nelson António, optou por congelar as inscrições nos Lobitos devido ao excesso de procura. «Na primeira secção, os Lobitos, cuja faixa etária vai dos seis aos nove anos, já estamos completamente lotados. Já não estamos a aceitar inscrições e temos, inclusivamente, vários miúdos em lista de espera. Este é o primeiro sinal positivo. As pessoas continuam a inscrever os filho, mas nesta faixa etária, infelizmente, não vamos conseguir aceitar mais, até porque estabelecemos um limite e esse limite já foi atingido», explicou, adiantando: «Estamos, sim, a aceitar inscrições em outros dois grupos: dos dez aos treze e dos catorze aos dezoito. Nestes escalões, as inscrições têm vindo progressivamente a aumentar».

Com um plano de actividades diversificado, o Grupo de Escuteiros Lusófonos tem os fins-de-semana preenchidos praticamente até ao final do ano. Para este mês está ainda previsto um Peddy Paper com os pais pelas ruas e os trilhos da Taipa e de Coloane, e um “workshop” sobre marionetas e artes circenses.

No início de Dezembro, o GELMac vai promover, uma vez mais, uma das grandes iniciativas a que está associado, o Banco Alimentar. «Todos os fins-de-semana, praticamente, vamos ter uma actividade diferente, dentro da Natureza, e com uma temática diferente», concluiu Nelson António.

Marco Carvalho