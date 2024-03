EXPOSIÇÃO ITINERANTE “UMA PONTE DE DIÁLOGO: 75.º ANIVERSÁRIO D’O CLARIM” INAUGUROU NA FUNDAÇÃO RUI CUNHA

Porque também há Jornalismo Religioso

A exposição itinerante “Uma Ponte de Diálogo: 75.º Aniversário d’O Clarim” inaugurou na passada terça-feira, estando patente na Fundação Rui Cunha até ao dia 16 de Março.

A mostra original foi inaugurada em Outubro de 2023, no Centro Diocesano de Macau, tendo ao seu conteúdo sido agora acrescentada mais informação, com o objectivo de alcançar um público mais jovem ou em idade escolar.

Os visitantes poderão testemunhar a história da Impressão e dos Meios de Comunicação Social em Macau, bem como tomar conhecimento sobre alguns aspectos da actividade jornalística.

No âmbito da exposição, realizou-se ontem, 7 de Março, a palestra intitulada “Fotojornalismo: Experiência na Cobertura de Eventos da Igreja”, com o fotojornalista e infográfico Oswald Vas, estando agendada para 14 de Março, às 18 horas e 30, a palestra “Liberdade na Imprensa Religiosa”, com o editor da secção em Português d’O CLARIM, José Miguel Encarnação, e moderação da editora da secção em Chinês, Jasmin Yiu.

Depois da Fundação Rui Cunha, a mostra irá passar por diversas escolas e espaços do território.