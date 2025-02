EXPOSIÇÃO DECORRE ENTRE 22 DE FEVEREIRO E 2 DE MARÇO

Viagem pelos 25 anos da igreja de São José Operário

O bispo D. Stephen Lee preside a 22 de Fevereiro à inauguração de uma exposição que passa em revista os primeiros 25 anos da igreja de São José Operário. Com a mostra, a Paróquia quer se dar a conhecer junto dos fiéis locais que habitualmente frequentam outras paróquias da diocese de Macau.

O salão paroquial da igreja de São José Operário, no Bairro do Iao Hon, recebe entre 22 de Fevereiro e 2 de Março uma versão revista e aumentada da exposição fotográfica com que a mais jovem das paróquias da diocese de Macau assinalou o 25.º aniversário da inauguração da última igreja católica a ser edificada no território.

A mostra esteve pela primeira vez patente ao público em Outubro e Novembro de 2024, no Jardim do Iao Hon, numa iniciativa que serviu para que os residentes daquela zona se familiarizassem com as actividades da igreja. O objectivo, explicou o padre Rafael Vigolo, MCCJ, em declarações a’O CLARIM, é agora outro e passa por dar a conhecer a igreja de São José Operário a quem mora noutras áreas de Macau.

«O lema da exposição é “Vinde e Vede”, e o desejo, desta feita, é que outras pessoas da nossa diocese, sejam elas católicas ou não, possam ficar a conhecer um pouco melhor a nossa igreja. Muitas vezes, a percepção que as pessoas têm é de que a igreja está como que meio escondida em Macau e que há algumas dificuldades para a encontrar. Queremos, por isso, que as pessoas venham até à Areia Preta e fiquem a conhecer a nossa igreja», disse o sacerdote comboniano. «Com esta segunda etapa da exposição, desejamos oferecer mais conteúdos. A primeira exposição foi realizada no Jardim de Iao Hon e agora vamos promover a mostra dentro da nossa própria igreja, no salão paroquial. Vão ser apresentados registos alusivos aos primeiros 25 anos de história da nossa paróquia e o modo como se desenvolveu, pouco a pouco, com a graça de Deus», acrescentou o pároco da igreja de São José Operário.

Para que a iniciativa alcance os objectivos a que se propõe, a Paróquia reforçou não apenas os conteúdos expostos, mas também a oferta que disponibiliza aos visitantes. Para além de registos fotográficos, vai ser exibido outro tipo de acervo e disponibilizadas visitas guiadas, mediante marcação, a escolas e a outros grupos que queiram visitar o certame.

«Para além de fotografias e de documentos, vamos também expor alguns objectos, como, por exemplo, o primeiro órgão que foi utilizado na igreja e a primeira cruz que foi colocada no seu interior. A exposição apresenta também mais fotografias, para que as pessoas possam ter uma noção mais completa de como a Paróquia se desenvolveu ao longo do último quarto de século», concluiu o padre Rafael.

