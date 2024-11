EVENTO APOIADO POR QUASE CEM ENTIDADES

Bazar de Caridade no Centro Náutico

O Centro Náutico da Praia Grande acolhe amanhã e Domingo a 55.ª edição do Bazar de Caridade da Cáritas, evento com que a organização não governamental, de matriz católica, financia alguns dos projectos que desenvolve e que não são apoiados por subsídios públicos. O montante angariado poderá ainda vir a ser usado para apoiar famílias desfavorecidas em Timor-Leste e no Bangladesh.

A iniciativa – um dos maiores e mais antigos eventos solidários de Macau – atrai este ano a participação de mais de noventa entidades, que vão disponibilizar um total de 78 bancas de jogos e dezassete “barraquinhas de comida”, cujos proveitos serão depois canalizados para a Cáritas.

Entre as entidades que este ano se associam ao certame estão empresas privadas, estabelecimentos de Ensino, associações e departamentos governamentais. A própria Cáritas vai estar representada por diferentes unidades de serviço, que para além de actividades lúdicas e desportivas, vão estar envolvidas na venda de rifas para o sorteio que a organização, secretariada por Paul Pun, vai realizar na próxima terça-feira, no Largo de Santo Agostinho.

Ao todo, a Cáritas vai sortear mais duas centenas de prémios. Para além de poderem ser adquiridas na sede da Cáritas e durante o Bazar, ou seja, no Centro Náutico da Praia Grande, as rifas vão também ser vendidas por equipas de voluntários ao longo de todo o fim-de-semana na zona da Areia Preta, Avenida Horta e Costa, na Taipa, e em vários outros pontos do território.

Às actividades lúdicas e de petiscos, irão juntar-se vários concertos e actuações ao vivo. Pelo Palco do Centro Náutico vão passar mais de uma dezena de artistas e bandas locais, com destaque para a Banda do Corpo da Polícia de Segurança Pública.

Com as receitas que venham a ser obtidas, a organização do Bazar deverá financiar, entre outros serviços, a clínica médica que abriu para oferecer cuidados de saúde a quem não tem capacidade para custar consultas nos hospitais da RAEM. Em conferência de Imprensa, Paul Pun disse que a clínica foi alvo de obras de renovação e deverá reabrir depois de receber luz verde do Executivo.

Se a ajuda ao financiamento de projectos da Cáritas no território é a prioridade, outra surgiu este ano: auxiliar crianças com necessidades especiais em Macau, bem como ajudar famílias em Timor-Leste e no Bangladesh.

A entrada é livre!

Marco Carvalho