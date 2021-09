ESCUTEIROS LUSÓFONOS DE MACAU PROCURAM NOVOS MEMBROS

Todos à Taipa!

A zona de lazer das Casas-Museu da Taipa acolhe amanhã o arranque do novo ano escutista. Depois de um 2020 excepcional, o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau quer continuar a atrair novos membros, mas desta vez as inscrições estão limitadas a Exploradores e Pioneiros.

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) inicia amanhã o novo ano escutista com a organização de uma actividade na Avenida da Praia, na zona de lazer das Casas-Museu da Taipa. A iniciativa, que decorre entre as dez horas da manhã e o meio dia e meia, contempla jogos e canções, e tem como grande objectivo atrair “sangue novo” ao movimento dos escuteiros católicos do território.

«Se tudo correr bem – se não aparecer por aí nenhum tufão – as actividades terão início no próximo sábado [amanhã, 11 de Setembro]», confirmou Armindo Vaz, dirigente do GELMac, em declarações a’O CLARIM. «Serão feitas as inscrições de novos elementos e será feita a passagem dos elementos mais velhos de cada secção para a secção seguinte, e vamos ter, obviamente, alguns jogos e canções escutistas», acrescentou o responsável.

A referida actividade abrange as três secções – Lobitos, Exploradores e Pioneiros – que dão corpo ao Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau, mas as inscrições de novos membros estão, no entanto, circunscritas a crianças com idade igual ou superior a dez anos. A opção é explicada pelo Agrupamento, filiado número 341 do Corpo Nacional de Escutas português, com a «adesão excepcional» ao movimento registada durante o último ano, sob o signo do Covid-19. «A secção dos Lobitos, dos seis aos dez anos, teve uma adesão excepcional de novos elementos e está no seu limite. Não temos recursos, adultos, em número suficiente para mais», explicou Armindo Vaz. «O GELMac só contempla três secções. Em Macau é muito difícil ter Caminheiros porque essa é a idade com que os nosso Pioneiros mais velhos seguem para a Universidade. É pena, porque seria essa a altura em que podiam dar mais ao Agrupamento», lamentou o dirigente, ao explicar porque razão as inscrições de novos membros estão limitadas aos Exploradores e Pioneiros.

Não obstante a pandemia, o último ano foi melhor em vários aspectos para o GELMac. Pela primeira vez, o Agrupamento não perdeu qualquer membro e ainda ganhou novos dirigentes. «Curiosamente, este ano não saiu nenhum escuteiro. Pelo contrário, há duas Exploradoras que vão passar para Pioneiras», salientou o responsável. «Felizmente também apareceram alguns novos dirigentes, alguns com formação escutista em Portugal. Mas ainda precisamos de mais», sublinhou.

A pandemia de Covid-19 fez crescer o movimento escuteiro católico em Macau, mas a crise sanitária continua a prefigurar-se como uma limitação, obrigando o Agrupamento a responder a velhos e novos desafios com criatividade. «Dentro dos condicionalismo que a situação sanitária nos impõe, e que leva a que as actividades tenham todas lugar em Macau, procuraremos ser criativos e, à semelhança do que sucedeu no ano passado, levar à prática actividades inovadoras e interessantes. O programa ainda está a ser ultimado», adiantou Armindo Vaz. «Queremos que os jovens das diversas secções tenham palavra a dizer na elaboração do programa. Logo que esteja pronto, será anunciado na página do GELMac», concluiu.

M.C.