EM PREPARAÇÃO PARA O 6.º DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS

Formação para leitores na Sé

A paróquia da Sé vai realizar amanhã, 18 de Janeiro, uma sessão de formação para os leitores da Sé Catedral. A acção está agendada para as 18:00 horas na igreja da Sé.

«Quem estiver interessado em servir a Igreja como leitor, também está convidado a participar na sessão de formação», disse a comentarista da Missa Dominical em língua portuguesa da Sé Catedral, no passado dia 12 de Janeiro, acrescentado que a iniciativa é realizada no âmbito da «preparação do 6.º Domingo da Palavra de Deus [celebrada anualmente no 3.º Domingo do Tempo Comum]».

MOMENTO DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO E FORMAÇÃO BÍBLICA – Também amanhã, depois da missa antecipada na igreja de São Domingos, haverá um momento de adoração ao Santíssimo e formação bíblica.

Entretanto, no último Domingo, após a Missa, teve lugar mais uma sessão da Catequese para Adultos, leccionada pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ. No período reservado aos comunicados, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa voltou a convidar todos fiéis com mais de dezoito anos de idade para uma conversa de cinquenta minutos, desta vez sobre a Bíblia.

A Catequese para Adultos (Catecumenato) da Sé Catedral é organizada uma vez por mês e tem como objectivo preparar os fiéis para receberem os Sacramentos do Baptismo, da Eucaristia (Comunhão) e da Confirmação (Crisma). «Mesmo quem recebeu estes Sacramentos está convidado a participar na Catequese para Adultos», sublinhou o padre Daniel.

INQUÉRITO AOS IDOSOS – A paróquia da Sé Catedral continua a levar a cabo o inquérito lançado pela diocese de Macau sobre a situação actual da saúde e apoio à vida dos idosos católicos de Macau.

«Gostaríamos de pedir a ajuda à nossa comunidade para responder ao inquérito que está a decorrer. Convidamos todos aqueles que nasceram em 1964, ou antes, e que ainda não participaram no inquérito, a que recolherem o questionário junto da secretaria paroquial. Poderão também preenchê-lo por via “online”. O vosso apoio e empenho ajudará a Paróquia a identificar mais idosos que precisam de apoio», acentuou a referida comentarista.

J.M.E.