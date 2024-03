DISPOSITIVO FACILITA DOAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DAS ESMOLAS

Paróquia da Sé lança “colecta QR Code”

A paróquia da Sé Catedral aderiu ao dispositivo “QR Code”, com o objectivo de facilitar a doação e recolha das esmolas durante a Missa. «Informamos que nas sacolas da colecta das ofertas da Missa foi impresso um “QR Code” da conta da nossa paróquia. Desta forma, os fiéis que desejarem fazer uma doação, passam a ter mais uma opção através do seu telemóvel», anunciou a mestre de cerimónias no final da Missa Dominical da paróquia da Sé Catedral, no passado dia 10 de Março.

DONATIVOS PARA A CÁRITAS – Na mesma ocasião, a Assembleia de Fiéis foi também informada que «já se encontram disponíveis os envelopes de recolha de donativos da Cáritas para a Quaresma. Os donativos poderão ser entregados directamente no Cartório da Sé ou na sede da Cáritas em Macau».

CALENDÁRIO LITÚRGICO DA QUARESMA E DA SEMANA SANTA – O calendário litúrgico da Sé Catedral para a Quaresma e Semana Santa está afixado na porta da igreja [da Sé] desde a semana passada, bem como o calendário da Sé Catedral para o Tríduo Pascal (ver anúncios na página XXXX).

FORMAÇÃO QUARESMAL E ADORAÇÃO EUCARÍSTICA – Após a missa antecipada do dia 23 de Março, terá lugar mais um momento de formação e de adoração ao Santíssimo Sacramento. «Convidamos todos [os fiéis] a participarem, de modo a se prepararem para acolher o Senhor, no dia da Sua ressurreição», acrescentou a mestre de cerimónias.

PEQUENO ALMOÇO – Após a Missa Dominical de 10 de Março, realizou-se um pequeno-almoço em frente ao Paço Episcopal, para o qual foram convidados todos os fiéis que participaram na Eucaristia das 11:00 horas. Embora se tenha tratado de uma oferta da paróquia da Sé, houve quem tivesse contribuído com um donativo.

J.M.E.