DIOCESE PEDE AOS FIÉIS PARA SE REGISTAREM À PORTA DAS IGREJAS

Governo precisa da ajuda de todos

A diocese de Macau pede a todos os fiéis que se registem à entrada das igrejas do território, por meio do “Código QR”, que está disponível em todos os locais de culto; e também que colaborem com a Diocese e com as autoridades oficiais no combate à pandemia.

«Pedimos a todos os fiéis para ficarem atentos às notícias de prevenção da pandemia divulgadas pela Diocese, a fim de cooperarem com os trabalhos de prevenção da pandemia do Governo de Macau. Solicita-se a todos os fiéis que digitalizem o ‘Código QR’, à entrada das igrejas, para registo», disse uma porta-voz da paróquia da Sé Catedral, após o final da missa em Português do passado Domingo.

A Cúria Diocesana e os responsáveis das nove paróquias que compõem a diocese de Macau têm estado atentos ao evoluir da situação pandémica a nível global, tendo desde a primeira hora respondido de forma positiva e rápida às medidas emanadas do Governo da RAEM.

Segundo o comunicado dirigido aos fiéis, embora nos últimos dias tenham vindo a público algumas notícias dando conta do aparecimento de caso de infectados pela variante Ómicron em Zhuhai, «as celebrações da Diocese [de Macau]mantêm os horários inalterados», pelo que não está a ser equacionado o encerramento das igrejas, à semelhança do que já aconteceu no passado.

J.M.E.