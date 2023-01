DIOCESE DE MACAU ASSOCIA-SE AO ANO NOVO CHINÊS

Catequese e Peditório “normalizados”

A diocese de Macau vai associar-se às comemorações do Ano Novo Chinês, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.

Para as 10:00 horas do próximo Domingo, 22 de Janeiro (primeiro dia do Ano Novo Chinês), está agendada uma actividade de âmbito cultural para o adro da igreja da Sé Catedral, com a presença do bispo D. Stephen Lee.

O programa inclui «uma apresentação da Dança do Leão e momentos de confraternização», anunciou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, no final da missa dominical de 15 de Janeiro. De seguida, às 11:00 horas, será celebrada a tradicional missa em Português.

Na mesma ocasião, o sacerdote referiu que «no sábado [21 de Janeiro], como de costume, haverá missa em Português, na igreja de São Domingos, às 17 horas e 30», servindo o momento também para assinalar a chegada do Ano Novo Chinês. Ainda no mesmo dia será celebrada missa em Chinês, na Sé Catedral, às 16:00 horas. Segundo o padre Daniel, trata-se de «uma missa de Acção de Graças», também com o propósito de assinalar «o início do Ano Novo Lunar».

Entretanto, com o retorno de Macau à “normalidade” do dia-a-dia, a paróquia da Sé Catedral retomou as sessões de Catequese e decidiu voltar a realizar o peditório no momento da apresentação das oferendas.

J.M.E.

FOTO: Pe. Eduardo Agüero, SCJ