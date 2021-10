DIOCESE DE MACAU AJUDA AS MISSÕES NO MUNDO

Sé Catedral volta à normalidade

A segunda colecta realizada nas missas do passado Domingo, 24 de Outubro, será enviada pela diocese de Macau para a Santa Sé com o objectivo de «ajudar a financiar as actividades missionárias da Igreja Católica em todo o mundo», anunciou o padre Daniel Ribeiro no final da missa dominical em Português, na igreja da Sé Catedral.

CATEQUESE –Na mesma ocasião, o vigário paroquial para comunidade de língua portuguesa anunciou que as aulas de catequese da paróquia da Sé Catedral irão retomar no próximo Domingo, 31 de Outubro, após a Missa das 11:00 horas, como habitualmente.

FORMAÇÃO E ADORAÇÃO –Já amanhã, 30 de Outubro, após a missa antecipada das 17 horas e 30, na igreja de São Domingos, também em Português, haverá formação bíblica e adoração ao Santíssimo Sacramento.

TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS –No que respeita a datas litúrgicas, o padre Daniel Ribeiro lembrou que nos dias 1 e 2 de Novembro são celebrados o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Fiéis Defuntos, respectivamente. No Dia dos Fiéis Defuntos, a missa em língua portuguesa será celebrada às 11:00 horas, sendo cancelada a tradicional missa das 18:00 horas em Português.

RETIRO –A terminar, o vigário paroquial referiu que estão abertas as inscrições para um retiro espiritual, em Coloane, marcado para os dias 19, 20 e 21 de Novembro.

J.M.E.