DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA ASSINALADO COM ACÇÃO DE FORMAÇÃO

Preparar o Jubileu através da Oração

O padre Domingos Un, pároco da igreja de Nossa Senhora do Carmo, vai ministrar, no final de Junho, uma palestra sobre a importância e o papel central da oração no fomento da fé católica. A iniciativa é promovida pelo Movimento Católico de Apoio à Família, que vai dinamizar vários outros certames ao longo das próximas semanas.

O Papa Francisco propôs, em Janeiro último, aos católicos de todo o mundo, que 2024 fosse celebrado pelos fiéis como o Ano da Oração, de forma a preparar o Ano Santo de 2025, o 27.º jubileu ordinário da história da Igreja.

O apelo às comunidades católicas para celebrar o Ano da Oração foi acolhido em Macau, pelo que a 22 de Junho as instalações do Centro Diocesano, na Rua Formosa, são palco de uma palestra que irá abordar, precisamente, a importância da oração para o aprofundamento da fé católica. Intitulada “Abrir a Janela da Oração”, a iniciativa é promovida pelo Movimento Católico de Apoio à Família e tem como orador o padre Domingos Un. O sacerdote vai procurar transmitir aos presentes porque razão a oração tem uma importância fulcral para o desenvolvimento e amadurecimento da Fé.

O objectivo da palestra é criar hábitos e rotinas de oração, sobretudo no seio dos agregados familiares. «A prelecção decorre num sábado, a 22 de Junho, e tem o padre Domingos Un, da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, como orador convidado. O objectivo da iniciativa é ajudar os participantes a compreenderem de forma mais profunda o poder da oração e, em particular, ajudar os pais e as famílias a estabelecer uma rotina de oração e a incluir nela os seus filhos, para que possam rezar em família», explicou a secretária-geral do Movimento Católico de Apoio à Família, Verónica Pou, em declarações a’O CLARIM.

O ano jubilar que se celebra em 2025 coincide com os mil e 700 anos do Concílio de Niceia, a reunião-magna da Igreja Católica que abordou e definiu a data da celebração da Páscoa. O Jubileu terá uma dimensão ecuménica e uma das iniciativas mais significativas que a Santa Sé quer dinamizar é o “Iter Europaeum”, um roteiro de peregrinação que engloba 28 Igrejas – algumas das quais associadas a outras comunidades cristãs – em 27 países europeus.

Em Macau, a palestra de 22 de Junho é, por agora, a única iniciativa que o Movimento Católico de Apoio à Família tem agendado, no âmbito do Ano da Oração, mas o organismo tem vindo a responder ao apelo do Papa de outras formas. «Nós não temos outros eventos especiais planeados para o Ano da Oração, mas temos um grupo de mães que se reúnem todos os meses para rezar», assinalou Verónica Pou.

CELEBRAR A FÉ EM FAMÍLIA

Agendada para o final do mês de Junho, a palestra “Abrir a Janela da Oração” é apenas uma das iniciativas que o Movimento Católico de Apoio à Família tem em carteira para as próximas semanas. A organização vai assinalar, a 6 de Julho, o Dia Diocesano da Família com uma acção de formação direccionada para agregados familiares e católicos a nível individual. Os participantes vão ter a oportunidade de aprender a fazer ícones religiosos em gesso, uma oportunidade que para além de promover vínculos familiares mais fortes, pretende reforçar a aceitação, por parte da sociedade, dos portadores de deficiência. «A acção de formação sobre a preparação de ícones em gesso vai ser conduzida por um grupo de jovens com deficiência intelectual ligeira, que serão ajudados nessa tarefa pelo seu instrutor. Gostávamos que a nossa abordagem à evangelização passasse por termos portadores de deficiência a ensinar os participantes a preparar os seus próprios ícones. O objectivo desta acção de formação é tentar promover uma maior aceitação dos portadores de deficiência por parte dos participantes, para que possam perceber que o espírito de Deus também se manifesta pela aceitação de diferentes tipos de pessoas. Queremos ainda que os portadores de deficiência se sintam capacitados, porque são eles que vão guiar as outras pessoas e ensiná-las a fazer os ícones», referiu Verónica Pou.

Segundo a responsável, «a referida acção de formação abrange duas sessões distintas. A sessão da parte manhã, dirigida a participantes a título individual; e a sessão da parte da tarde, fundamentalmente para famílias acompanhadas por crianças. Os participantes vão ser convidados a trabalhar em equipa e não de forma individual. O objectivo é promover relações familiares mais fortes».

O Movimento Católico de Apoio à Família promove já amanhã, no salão de festas do Centro Diocesano, a cerimónia de entrega de prémios de um concurso, direccionado a jovens e a jovens adultos, que promoveu ao longo dos últimos meses e que convidou os participantes a explorar meios de expressar as suas emoções. O certame conta com a participação de Sou Io Kuong, um conhecido cantor local e também com a actuação de uma banda. «Vamos conduzir um evento especial que está ligado a um concurso para homens em que convidámos os participantes a recorrer a diferentes meios – poemas, letras e trabalhos artísticos – para expressar as suas emoções e experiências. Convidámos o senhor Sou Io Kuong a ser o orador e a partilhar a sua experiência na construção de uma boa relação no âmbito do matrimónio. Também convidámos uma banda para actuar e temos uma exposição no mesmo local. A exposição vai mostrar o trabalho dos vencedores da competição», rematou Verónica Pou.

Marco Carvalho