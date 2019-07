D. STEPHEN LEE RECEBEU HO IAT SENG NO PAÇO EPISCOPAL

Assuntos sociais no topo das prioridades

D. Stephen Lee recebeu o candidato a Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, na tarde do passado dia 12 de Julho, no âmbito dos encontros que o ex-presidente da Assembleia Legislativa vem mantendo com diversos sectores da sociedade da RAEM.

Segundo uma nota enviada a’O CLARIM, durante o encontro realizado no Paço Episcopal, Ho Iat Seng “manifestou gratidão pela incessante contribuição da Diocese à sociedade de Macau”, tendo afirmado: «Será sempre uma mais-valia se o Governo e a Diocese continuarem a desenvolver a sociedade nas áreas da cultura, educação e assuntos sociais».

De acordo com a mesma nota, na ocasião “foram discutidos vários tópicos, como a educação (professores e questões de ensino), trabalho social, desenvolvimento da indústria de jogos e aconselhamento psicológico”.

A eleição do Chefe do Executivo está agendada para 25 de Agosto. Entre os quatrocentos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo encontram-se os padres João Lau e Francis Hung, em representação do subsector da religião. Este é constituído por dois representantes de associações católicas, dois representantes de associações budistas, um representante de associações protestantes e um representante de associações taoistas.

José Miguel Encarnação