União, Sacramentos e Fé

D. Stephen Lee presidiu ontem à Missa Crismal, na igreja da Sé Catedral, ao final da tarde.

À semelhança de outros anos, apesar das medidas de prevenção contra a pandemia de Covid-19, largas dezenas de fiéis voltaram a juntar-se ao bispo de Macau, a fim de participarem numa das celebrações com mais significado da Semana Santa. A Eucaristia foi celebrada em Chinês e Português.

Formalmente denominada como “Missa da celebração da Renovação das Promessas Sacerdotais e da Bênção dos Santos Óleos”, a Missa Crismal é plena de significado uma vez que “o bispo, rodeado pelo seu presbitério e pelo seu povo, consagra o santo crisma e benze os outros óleos, que, depois, serão usados, por toda a diocese, na administração dos vários sacramentos [Baptismo, Confirmação, Eucaristia, Confissão, Unção dos Enfermos, Ordem e Matrimónio]”, de acordo com um texto publicado pelo Secretariado Nacional de Liturgia (Portugal).

Segundo o mesmo organismo, “nas orações da Missa Crismal é onde melhor se descreve a intenção sacramental do crisma. O bispo pede a Deus que o abençoe e o consagre e assim ‘infunda nele a força do Espírito Santo com a qual ungiu sacerdotes, reis, profetas e mártires’: a força e a vida do Espírito, que penetra no cristão com a mesma suavidade e efeitos benéficos com que o faz o unguento do crisma”.

Na prática, a Missa Crismal põe “em relevo a unidade eclesial à volta do bispo e a origem pascal de todos os sacramentos”, lê-se ainda no referido texto.

Na imagem pode ver-se D. Stephen Lee junto à crismeira ou âmbula, onde se guardam os santos óleos.

No passado Domingo, foi a vez da Igreja universal celebrar o Domingo de Ramos, tendo as igrejas de Macau distribuído um ramo por pessoa, que foi posteriormente abençoado pelo sacerdote.

Também à semelhança dos últimos dois anos, por razões de saúde pública, as paróquias cancelaram a Procissão de Ramos, realizando apenas a habitual entrada solene antes do início das missas.

Tanto às missas vespertinas do passado sábado, como às missas dominicais, os fiéis acederam em grande número, como testemunhou a’O CLARIMuma senhora idosa, de nacionalidade filipina, após a missa vespertina das 19 horas e 30, da igreja de São Lourenço. «A igreja estava cheia. Aliás, como esta missa é celebrada em Inglês, vão sempre muitas pessoas de várias comunidades, principalmente filipinos. Hoje recebemos os ramos que foram abençoados. Agora vou guardá-lo[segurava o ramo na mão]em casa até ao próximo ano», disse, atirando de forma espontânea: «Uma Feliz Páscoa para todos!».

N.d.R.:Para hoje (Quinta-feira Santa), amanhã (Sexta-feira Santa), Sábado e Domingo, estão agendadas mais celebrações, cujos pormenores publicamos nas páginas 2 (artigo assinado por Marco Carvalho) e 3 (cartaz em rodapé) desta edição.

José Miguel Encarnação