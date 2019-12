Cumprir os desígnios do Senhor e os ensinamentos da Doutrina Social da Igreja

NO ÂMBITO DO 20.º ANIVERSÁRIO DO ESTABELECIMENTO DA RAEM, CATÓLICOS REZARAM POR MACAU

D. Stephen Lee presidiu ontem a uma celebração de oração por Macau, na igreja da Sé Catedral, no âmbito do 20.º Aniversário do Estabelecimento da Região Administrativa Especial.

Durante a cerimónia, foi exposto e adorado o Santíssimo Sacramento, e rezada a oração de Vésperas. O bispo de Macau proferiu o sermão.

No final, o prelado elevou o Santíssimo Sacramento, benzendo a Assembleia de Fiéis, num gesto extensível a toda a RAEM.

Por meio do tempo de oração ontem realizado, D. Stephen Lee benzeu todos os fiéis católicos e a terra de Macau para que esta continue a desenvolver-se segundo os desígnios de Deus e de acordo com os ensinamentos da Doutrina Social da Igreja.

Desde que tomou posse, D. Stephen Lee tem associado a diocese de Macau às datas mais importantes para a sociedade local e para a China continental, vindo a convidar os fiéis a juntarem-se em torno do seu bispo em oração.

“Rezemos por Macau” foi ontem o mote da iniciativa levada a cabo pelo Paço Episcopal, sendo de destacar o ambiente de partilha proporcionado por todos os fiéis, filhos de uma terra que os viu nascer ou adoptarem por diferentes circunstâncias da vida.

José Miguel Encarnação