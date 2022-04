CORO DIOCESANO E CATHEDRAL SCHOLA ABRILHANTAM ORAÇÃO DA TARDE

Vésperas Corais amanhã na Sé

O Coro Diocesano e o Cathedral Schola of Macau dão este sábado corpo às denominadas Vésperas Corais, um encontro que combina oração, meditação e música-sacra. Com entrada livre, a iniciativa decorre na igreja da Sé Catedral, a partir das 19:00 horas.

A Sé Catedral acolhe ao início da noite de sábado um encontro de celebração de Vésperas com contornos muito peculiares. A exemplo do que tem sucedido nos últimos anos, sempre por ocasião da Quaresma, a oração da tarde será conduzida em comunhão com dois dos coros que habitualmente animam as celebrações eucarísticas na igreja da Natividade de Nossa Senhora: o Coro Diocesano e o Cathedral Schola of Macau.

Para além das preces, da liturgia e de momentos de contemplação silenciosa, do alinhamento da oração vespertina fazem parte obras corais de compositores como Menegali, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johan Sebastian Bach ou Robert Southwell, explicou, em declarações a’O CLARIM, o regente do Cathedral Schola. «O programa inclui pequenas leituras, orações, hinos e trechos de peças corais em Inglês, em Cantonense e em Latim. Abrange também, obviamente, momentos de meditação em silêncio», disse António K. Wong. «Foram necessários cerca de dois meses para que ambos os coros se preparassem para as Vésperas. Esperamos que possa ser um contributo para que os paroquianos possam reflectir sobre esta quadra da Quaresma e se preparem para a celebração da Páscoa», acrescentou o responsável.

Para o Cathedral Schola, a participação nas Vésperas Corais não é propriamente uma novidade. O agrupamento protagonizou há dois anos uma iniciativa similar na igreja do Seminário de São José. «Para nós não é uma experiência completamente nova. O Cathedral Schola organizou há dois anos umas Vésperas Corais no Seminário de São José. Desta vez, vamos ter a companhia do Coro Diocesano, um coro juvenil que tem por missão assegurar formação em música litúrgica a miúdos com idade compreendida entre os seis e os catorze anos», adiantou António Wong.

A participação na oração vespertina, sustenta o regente do Cathedral Schola, constitui uma oportunidade para ambos os agrupamentos corais, até porque os dois últimos meses contribuíram para o aprofundamento da formação espiritual dos membros do coro que lidera. «Acreditamos que este processo de preparação trouxe grandes benefícios à nossa formação espiritual. Na qualidade de um coro litúrgico, colocamo-nos ao serviço de Deus através deste papel específico na liturgia e estamos num processo constante de renovação através dos sacramentos que recebemos», sublinhou, concluindo: «Esperamos também poder promover o nosso trabalho junto da comunidade, com a esperança de que um maior número de pessoas com talento musical se possa juntar a nós nesta viagem. Somos todos instrumentos de Deus».

As Vésperas são um dos quatro momentos de oração universal que integram a “Liturgia das Horas”. As preces vespertinas são conduzidas ao entardecer, quando o dia declina e dá lugar à noite.

M.C.