CONHECER AS LEIS DE MACAU

Perturbações causadas pelo ruído produzido por obras de remodelação em edifícios habitacionais

No domingo de manhã, as obras de remodelação numa fracção habitacional causam ruído. Os sons de berbequim e de máquina de corte perturbam, de forma contínua, a vizinhança, incomodando o seu descanso. Afinal, terá ou não problemas quando fizer isto?

Relativamente à questão do ruído produzido por obras de remodelação, nos termos da lei intitulada “Prevenção e controlo do ruído ambiental”, não é permitida a execução de quaisquer obras de modificação, conservação e reparação, geradoras de ruído perturbador em edifícios habitacionais, aos domingos e feriados, bem como no período compreendido entre as 19 horas e as 9 horas do dia seguinte nos restantes dias da semana, sendo aplicável ao infractor uma multa de 5 000 a 10 000 patacas.

Claro, quando for perturbado pelo ruído de remodelação dos vizinhos, deve sempre que possível comunicar e negociar com estes ou informar o porteiro para que ajude a lidar com a situação. Se os vizinhos continuarem a ignorar o problema, pode pedir ajuda à Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, à qual compete, nos termos da referida lei, fiscalizar a situação. Por outro lado, a lei prevê ainda que, no caso de não se obedecer a ordem dada pelo agente fiscalizador para a imediata suspensão da actividade geradora do ruído, incorre no crime de desobediência simples, sendo punível com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa de 120 dias (cada dia de multa corresponde a uma quantia entre 50 e 10 000 patacas, que o tribunal fixa em função da situação económica e financeira do condenado e dos seus encargos pessoais).

Texto fornecido pela Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça