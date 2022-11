MOSTRA PATENTE AO PÚBLICO ATÉ 4 DE DEZEMBRO

Arte católica de Wong Ka Long em destaque na sede da ACCM

A galeria da Associação Católica Cultural de Macau, na Rua Formosa, recebe a partir de hoje, até 4 de Dezembro, a exposição “Cultura do Encontro”, uma mostra que passa em retrospectiva o trabalho desenvolvido pelo escultor Wong Ka Long ao longo das duas últimas décadas. Já a mostra “Illustratio”, sobre o património cultural intangível de matriz católica de Macau, vai rodar as escolas do território, a começar pela Escola da Sagrada Família.

Nascido em Macau, Wong é o responsável por algumas das mais conhecidas manifestações contemporâneas de arte pública de inspiração católica e tornou-se um nome incontornável da arte escultórica após o regresso do território à soberania chinesa. Para a Associação Católica Cultural de Macau (ACCM), Wong é também o mais conceituado herdeiro de uma tradição artística secular que coloca em diálogo Oriente e Ocidente. «Macau é um território onde abundam as tradições artísticas católicas. Numerosas obras de artes católicas foram produzidas em Macau ao longo dos séculos. Durante as duas últimas décadas, as esculturas de inspiração católica produzidas por Wong Ka Long, um artista local, tornaram-se uma visão bem conhecida do público de Macau. Entre elas estão a estátua de Matteo Ricci na praça das Ruínas de São Paulo, a estátua de São João Bosco no Jardim Municipal da Montanha Russa ou mesmo o altar e as estações da Via Sacra na Capela de Santa Cruz, na Universidade de São José», sublinhou Joni Cheng. «Os trabalhos de inspiração católica de Wong Ka Long são um bom exemplo da forma como a cultura católica e as artes se combinam, criando uma colecção de arte única que é um testemunho do legado e das trocas culturais sino-ocidentais. Como o Papa Francisco diz na Encíclica Fratelli Tutti, necessitamos de comunicar com os outros, para promover aquilo que nos une e abraçar o bem que nos chega das experiências e da cultura deles», acrescentou a dirigente da ACCM.

A mostra “Cultura do Encontro – Exposição de Artes Católicas de Wong Ka Long” vai permanecer patente ao público nas instalações da Associação Católica Cultural durante um mês, substituindo deste modo a exposição “Illustratio”, uma mostra de artes gráficas da autoria de Ray Pun que retrata o património cultural intangível de matriz católica e as principais festas litúrgicas celebradas pela Igreja Católica em Macau. A exposição esteve patente ao público na Rua Formosa durante pouco mais de uma semana, mas pode continuar a ser vista nas instalações da Escola da Sagrada Família até ao final do corrente mês. «A exposição vai depois visitar outras escolas. Vários estabelecimentos de ensino já mostraram interesse em receber esta iniciativa em 2023», referiu Joni Cheng.

M.C.