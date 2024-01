CENTRO NEWMAN PROMOVE “WORKSHOP” PARA TODAS AS IDADES

Arte celebra chegada do Dragão

Aulas de caligrafia e pintura a tinta-da-china, sessões de esclarecimento sobre a cerimónia tradicional do chá e acções de formação sobre a técnica artística “zentangle” ou o fabrico de leques decorativos. O Ano Novo Lunar está à porta e o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman de Macau pretende assinalar a mais importante festa do Calendário Chinês com uma série de iniciativas, destinadas tanto a miúdos, como a graúdos.

A instituição cultural de matriz católica dá as boas vindas ao Ano do Dragão de Madeira, no último fim-de-semana do corrente mês, com a organização de um “workshop” para crianças, focado no aspecto lendário do Ano Novo Lunar.

As instalações do Centro Newman, situadas na Calçada da Vitória, acolhem ainda várias iniciativas de cariz artístico, com destaque para uma acção de formação sobre a produção artesanal de leques decorativos. «Vamos organizar uma série de eventos para celebrar o Ano Novo Chinês a 27 e a 28 de Janeiro. Haverá uma acção de formação para crianças, em que as convidamos a construir um dragão dançante, tendo como ponto de partida o livro infantil “A Missão Monstruosa do Pequeno Nian”, uma obra que permite que os mais novos fiquem a conhecer um pouco mais sobre as lendas e tradições que explicam a origem do Ano Novo Chinês», explicou fonte do Centro Newman, em declarações a’O CLARIM. «Uma outra actividade para adolescentes e para adultos que está prevista é a realização de uma acção de formação de pintura a tinta-da-china sobre leques decorativos, na qual o formador vai ensinar os participantes a pintar a mais emblemática das flores da Primavera, a flor de pessegueiro. Não é necessária experiência prévia para participar nesta formação», acrescentou a mesma fonte.

O ponto alto das comemorações do Ano Novo Lunar está agendado para Domingo, 28 de Janeiro. Choi Chun Heng, mestre de caligrafia chinesa e colaborador de longa data do Centro Newman, vai executar “fai chun” personalizados. «O mestre Choi Chun Heng vai estar nas nossas instalações para escrever papéis votivos para quem os deseje e, no mesmo dia, vamos realizar uma cerimónia tradicional de chá, conduzida por um profissional. Os indivíduos interessados podem encomendar previamente “fai chun” com os seus desejos e votos, até porque o número de papéis votivos que estarão disponíveis é limitado. As receitas obtidas com a venda dos “fai chun” revertem a favor do nosso Centro», disse a mesma fonte. «Vamos promover também um “workshop” sobre a técnica “zentangle”, com destaque para os padrões relacionados com o Ano Novo Chinês. O formador vai introduzir os padrões e componentes essenciais desta técnica artística, para que os participantes possam usar esse conhecimento na ilustração de envelopes vermelhos e decorações de Ano Novo», concluiu.

Durante as semanas que antecedem o Ano Novo Lunar, nas instalações do organismo é possível encontrar à venda “fai chun”, leques decorativos, trabalhos de caligrafia e pinturas a tinta-da-china da autoria de Choi Chun Heng, mas também “memorabilia” e souvenirs da Orbis Macau, cuja receita reverte do Centro Newman.

Marco Carvalho

LEGENDA: Mestre Choi Chun Heng