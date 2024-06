CENTRO NEWMAN PROMOVE PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CRIANÇAS

Verão com os olhos postos na Natureza

Coloane e a Colina da Guia voltam a ser palco do programa de actividades de Verão destinado a crianças, promovido anualmente pelo Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman. A iniciativa, denominada “Cidade e Árvores, Paisagens e Gentes”, realiza-se pelo quarto ano consecutivo.

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman volta a promover, este Verão, um programa de actividades de férias para os mais novos, com a realização de iniciativas na sua sede, situada na Calçada da Vitória, e em espaços ao ar livre.

O objectivo da edição de 2024 do programa “Cidade e Árvores, Paisagens e Gentes” é, uma vez mais, proporcionar às crianças e jovens de Macau uma maior comunhão com a Natureza. Este Verão, a iniciativa – promovida pelo Centro Newman pelo quarto ano consecutivo – estende-se por todo o mês de Julho, com as actividades de maior relevo centradas na Colina da Guia e em Coloane.

«O lançamento deste projecto, que está entre os nossos projectos de referência, foi agendado para 8 de Julho. As actividades, em si, vão decorrer durante todo o mês, com a primeira iniciativa, intitulada “Olá, Srª. Árvore”, a ter lugar na primeira semana, entre 8 e 12 de Julho, no período da tarde. Na semana seguinte, entre 15 e 19 de Julho, teremos uma outra actividade, que baptizámos “À Descoberta da Magia do Mundo Natural” e que vai realizar-se no período da manhã», explicou fonte da direcção do Centro Newman, em declarações a’O CLARIM. «Estas duas actividades foram concebidas para crianças com idades compreendidas entre os quatro e os sete anos de idade e serão realizadas na nossa sede e na Colina da Guia», acrescentou a mesma fonte.

A exemplo do que sucedeu pela primeira vez em 2023, o Centro Newman vai voltar a organizar, na Vila São José, em Coloane, um campo de férias de cinco dias. A ideia destina-se a crianças com idades compreendidas entre os sete e os onze anos, e tem como objectivo despertar junto dos mais novos um maior interesse e respeito pela Natureza: «Na semana seguinte, entre 22 e 26 de Julho, vamos promover um campo de férias, denominado “Acampamento de Verão na Floresta”, nas instalações da diocese de Macau em Coloane. Iremos convidar os participantes a aventurarem-se na floresta, de forma a despertar o seu entusiasmo e a sua responsabilidade para com a Natureza. Queremos que saibam respeitar a Mãe-Natureza».

O “Acampamento de Verão na Floresta” decorre diariamente, entre as 9 horas e 30 e as 17:00 horas. O custo total é de mil 850 patacas e está aberto a um número máximo de oito crianças.

