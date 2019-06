CENTRO CATÓLICO: TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO DEVERÃO ARRANCAR ATÉ AO FINAL DO ANO

Arquitectura em fase de análise

A diocese de Macau deverá submeter à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) “o pedido de aprovação do projecto da obra de construção e de ampliação” do Centro Católico de Macau “até ao final do ano”, de acordo com nota enviada a’O CLARIM.

O gabinete criado pela Diocese, responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento do projecto de requalificação do Centro Católico, espera neste momento pela aprovação, por parte da DSSOPT, do ante-projecto de arquitectura, sem a qual não poderá proceder à entrega do referido pedido de aprovação do projecto da obra. Os responsáveis pelo gabinete esperam que a DSSOPT aprove o ante-projecto de arquitectura até ao final de Julho.

Ainda segundo a mesma nota, já depois dos serviços competentes “terem recebido o ante-projecto de arquitectura, em Dezembro de 2018”, arrancaram, no passado dia 28 de Maio, os trabalhos de inspecção às instalações do Centro Católico – hoje desactivadas –, findos os quais serão realizados os trabalhos de demolição, depois de previamente autorizados pelo Governo.