CEM CRIANÇAS E JOVENS NA CATEQUESE EM PORTUGUÊS DA SÉ CATEDRAL

Porque nunca é tarde

As aulas de catequese, em língua portuguesa, na paróquia da Sé Catedral, tiveram início no passado Domingo, 20 de Setembro.

Após a missa das 11:00 horas, celebrada pelo padre Daniel Ribeiro, várias crianças e jovens, acompanhadas por pais e avós, tomaram o seu lugar nas salas de aula do edifício 3 do Colégio Diocesano de São José, onde tiveram o primeiro contacto com os catequistas que os irão orientar nos próximos meses.

A’O CLARIM, o padre Daniel Ribeiro adiantou os números contabilizados até ao momento pelos serviços da Sé Catedral, referentes à catequese e ao catecumenato, em Português.

Segundo o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, «este ano há nove turmas de catequese para crianças e jovens, e uma turma para adultos. Há aproximadamente cem catequizandos – cem pessoas que se estão a preparar para os Sacramentos – e dezoito catequistas. O catecumenato – a catequese dos adultos – só terá início no próximo Domingo [27 de Setembro]. Esta turma deverá ter cinco adultos».

O padre Daniel Ribeiro ressalvou que os números ainda não são oficiais, uma vez que «muitos fiéis não compareceram na missa de Domingo e falta receber muitas inscrições».

Para além da igreja da Sé Catedral, também há catequese em Português, ao Domingo, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa, sob a coordenação da irmã Maria Lúcia Fonseca.

J.M.E.