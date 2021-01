CELEBRAÇÃO DA FESTA DA BÍBLIA EM SÃO DOMINGOS

Crianças caminham para Deus

No final da missa em Português do passado Domingo, na igreja de São Domingos, o padre Daniel Ribeiro abençoou várias Bíblias Sagradas, que foram posteriormente oferecidas pelos pais aos filhos que frequentam o quarto ano da Catequese em Português da paróquia da Sé Catedral.

«Gostaria agora de convidar as crianças do quarto ano da Catequese, e os pais, para a celebração da Festa da Bíblia», começa por dizer o sacerdote, explicando que as crianças «vão receber das mãos dos pais a Bíblia Sagrada – a Sagrada Escritura. Será abençoada pelo padre e depois as crianças devem fazer da sua Bíblia uma grande companhia».

Neste contexto, o padre Daniel alertou que a Bíblia não serve somente «para ficar guardada em casa», pois esta «é a Palavra de Deus que serve para alimentar a vida das crianças, ajudando-as a caminhar para Deus».

Na mesma ocasião, o vigário pastoral da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa informou os fiéis que no dia 25 de Janeiro a Igreja celebra a Memória da Conversão de São Paulo, e no dia 28 de Janeiro a Memória de São Tomás de Aquino. Ambas as festas litúrgicas foram esta semana realizadas na igreja de São Domingos.

À semelhança do que vem acontecendo há já algum tempo, amanhã (último sábado do mês), depois da missa antecipada em Português há oração e formação, também na igreja de São Domingos, sendo as três actividades transmitas pela Internet, no site da diocese de Macau.

