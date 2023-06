CATEQUESE DA SÉ CATEDRAL CONCLUI ANO-LECTIVO COM CONCURSO DE POESIA

De alma alimentada para as férias de Verão

A Catequese em língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral encerrou o ano catequético de 2022-2023 com um almoço-convívio, tendo o padre Daniel Ribeiro, SCJ, anunciado os vencedores do primeiro concurso de poesia pensado para a comunidade de língua portuguesa da paróquia da Sé.

Intitulado “Eucaristia: Quero Ficar Contigo, Jesus!”, o concurso de poesia contou com a participação de 33 alunos da Catequese, divididos em três categorias: Juvenil, Pré-Juvenil e Infantil. Na categoria Juvenil venceu Diana Barra e Antunes (9.º Ano da Catequese). Na categoria Pré-Juvenil destacou-se Carolina Castanheira (6.º Ano). Por último, na categoria Infantil o primeiro lugar foi para Chiquita Bella Cunha (2.º Ano).

Para além de terem sido entregues prémios aos vencedores e certificados aos restantes participantes, houve declamação de poemas. Por forma a poderem ser lidos por todos os alunos da Catequese, bem como pelos pais, familiares e amigos, os poemas levados a concurso foram expostos ao público.

«Foi um início de tarde vivido em ambiente de festa, que reuniu os jovens, os pais e os familiares. Com o concurso de poesia encerrámos mais um ano catequético. Agora, os jovens e os catequistas vão descansar nas férias de Verão e em Setembro retomaremos as actividades da Catequese, como de costume. A todos desejamos umas óptimas férias de Verão e um bom descanso, com Deus sempre presente!», disse o padre Daniel a’O CLARIM.

J.M.E.