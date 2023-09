CARMO RECORDA JMJ 2023; SÉ CATEDRAL REABRE COM NOVIDADES

Novo ano catequético arranca este Domingo

O número de crianças e jovens inscritos na Catequese em língua portuguesa recuou ligeiramente nas paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo. O novo ano catequético arranca já este Domingo, com iniciativas que vão juntar crianças, pais e catequistas. Na Taipa vai ser recordada a recente deslocação a Portugal, que culminou com a participação na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.

As sessões de Catequese nas paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo têm início este Domingo, 24 de Setembro.

Na Sé, a abertura oficial do ano catequético é celebrada com um momento de oração que reúne, no pátio do Colégio Diocesano de São José, pais, crianças e catequistas. A iniciativa marca o arranque de uma “maratona” de cerca de trinta encontros de formação espiritual que culminará, no início do Verão do próximo ano, com a administração do Sacramento da Confirmação (Crisma) aos adolescentes que se preparam para frequentar o nono e último ano da Catequese.

«No Domingo temos a Missa, e depois da Missa os pais e os catequistas, as crianças e os jovens, vão para o pátio do Colégio São José. Haverá um momento de oração, de apresentação dos catequistas. De seguida, cada catequista vai para a sua sala com os jovens e com as crianças pelas quais vão ser responsáveis», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM.

Na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, pais, crianças e catequistas também irão assinalar o início do novo ano catequético. Na ocasião, vão recordar a participação na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, certame que marcou o Verão de dezenas de jovens do território. «Os jovens que participaram na Jornada Mundial da Juventude vão mostrar um vídeo em que dão a conhecer algumas das experiências pelas quais passaram em Portugal», adiantou o padre Eduardo Agüero, SCJ: «Actualmente, não temos muitos jovens na paróquia do Carmo que tenham participado na Jornada [Mundial da Juventude], porque alguns acabaram por ficar em Portugal, a fim de continuarem os seus estudos. Mas há alguns que irão estar este Domingo na igreja do Carmo para darem a conhecer a sua experiência. Convidámos os pais das crianças para que também eles possam ser testemunhas desta partilha dos jovens. Pensamos que esta será uma boa forma de iniciar o novo ano da Catequese».

APROXIMAR OS JOVENS DA IGREJA –Estabilidade, assegura o padre Daniel, é a palavra que melhor define o actual panorama da Catequese em língua portuguesa na diocese de Macau. Tanto na Sé Catedral como na igreja do Carmo, este ano há um menor número de inscritos. Ainda assim, são mais de cem as crianças e jovens que vão participar nos encontros dominicais de formação religiosa e espiritual em ambas as paróquias. Segundo o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, a referida estabilidade deve-se, em parte, ao esforço que tem vindo a ser feito para convencer os jovens a contribuírem para a vida da Igreja em Macau, mesmo depois de crismados. «Conseguimos, graças a Deus, manter uma média de oitenta crianças e jovens, e de aproximadamente uns vinte catequizandos. Desde há três anos a esta parte que os jovens que recebem o Crisma ficam a ajudar na Catequese. Sempre nos ajudaram na pré-Catequese e isto, a meu ver, constitui também uma novidade», disse o padre Daniel. «Podemos dizer que temos na Sé Catedral onze grupos de Catequese: temos do primeiro ao nono ano, mas antes disso temos a pré-Catequese, que se destina a crianças de quatro e cinco anos. Desde há três anos que a pré-Catequese é dada pelos jovens que foram crismados no ano anterior. Hoje, temos oito catequistas jovens, com menos de dezoito anos de idade. É um número grande, é um número bom. E é bom termos os jovens a evangelizar outros jovens».

Já na Taipa, as atenções estão completamente focadas nos mais novos. Este ano a Catequese deverá começar com um grupo de entre trinta a quarenta jovens e crianças, mas o padre Eduardo alimenta a esperança de ver crescer este número até à meia centena, nas próximas semanas.

No ano que a diocese de Macau dedica ao fomento das vocações e em que aposta forte na aproximação aos mais jovens, a grande novidade no que toca à Catequese na Sé Catedral é a adopção de uma estratégia de total abertura, no sentido de atrair jovens até agora pouco ligados à vida da Igreja. «A turma do nono ano está a acolher jovens entre catorze e quinze anos de idade que não tenham grande envolvimento com a Igreja. Mesmo que se tenham mantido afastados, não tenham feito a Primeira Comunhão ou nem sequer sejam baptizados, se completarem um ano de Catequese podem receber os Sacramentos da iniciação cristã. Esta é uma iniciativa especial», revelou o padre Daniel, concluindo com mais uma novidade: «Uma vez por mês, ao longo de dez encontros, os adultos que não receberam algum dos chamados Sacramentos da iniciação cristã vão poder regularizar a sua situação religiosa através da participação em encontros que eu próprio vou conduzir. Em Maio, estes catecúmenos receberão o Crisma».

M.C.