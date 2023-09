HOJE: ENCONTRO DE JOVENS NO CENTRO DIOCESANO E INÍCIO DA NOVENA A SANTA TERESINHA

Milagre da Juventude

A paróquia da Sé Catedral organiza hoje, 22 de Setembro, um encontro de jovens no Centro Diocesano, situado na Rua Formosa, pelas 19:00 horas. O convívio destina-se a todos os jovens, sem excepção.

«Teremos um encontro para todos os jovens da nossa cidade de Macau, para todos os jovens da nossa paróquia; desejem eles ser católicos ou tenham já sido crismados, etc.», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ, no final da Missa Dominical do passado dia 17 de Setembro.

A iniciativa enquadra-se no Ano Diocesano das Vocações em Macau, cujo um dos objectivos é encontrar novas vocações entre os jovens do território. A ideia partiu do bispo D. Stephen Lee, em consequência da realização em Portugal da Jornada Mundial da Juventude, que contou com o forte contributo, empenho e participação da diocese de Macau.

NOVENA A SANTA TERESINHA –A festa litúrgica de Santa Teresinha do Menino Jesus (Teresa de Lisieux, OCD) celebra-se a 1 de Outubro. Entre hoje e 30 de Setembro, há Novena a Santa Teresinha na igreja da Sé Catedral. Todos os dias, a meditação tem lugar – antes da reza do Terço – por volta das 17 horas e 20. Após a missa diária segue-se a oração da Novena.

Padroeira dos missionários católicos em França e na Rússia, assim como dos floristas, jardineiros, órfãos e dos doentes de tuberculose e SIDA, Santa Teresinha nasceu em França como Marie-Françoise-Thérèse Martin.

Carmelita descalça faleceu aos 24 anos de idade, vítima de tuberculose. Por lhe terem sido atribuídos vários milagres, alguns relacionados com crianças e jovens, foi beatificada a 29 de Abril de 1923, e canonização a 17 de Maio de 1925. Está sepultada no Carmelo de Lisieux, na cidade com o mesmo nome.

J.M.E.