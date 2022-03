Comissão Diocesana da Juventude abre novo programa de voluntariado

A Comissão Diocesana da Juventude tirou no passado fim-de-semana o véu a um novo programa de voluntariado, destinado a jovens e a jovens adultos com idades compreendidas entre os dezasseis e os 35 anos. A iniciativa, denominada “Teen Sunny Project”, visa atrair e preparar cinquenta voluntários para que possam colaborar nas actividades desenvolvidas pelo organismo.

A Comissão Diocesana da Juventude, que no final do ano passado substituiu o Centro Pastoral Diocesano para a Juventude, lançou uma campanha de recrutamento nas paróquias e nas escolas católicas com o intuito de identificar jovens que possam estar disponíveis para colaborar, ao longo de 2023, nas iniciativas conduzidas pela diocese de Macau. «Trata-se de um programa de voluntariado, com uma duração de um ano. Para recrutar estes voluntários colocámos anúncios nos jornais, promovemos a iniciativa através do Facebook e enviámos informação sobre o recrutamento para as escolas secundárias católicas, até porque o nosso objectivo é recrutar jovens com idades compreendidas entre os dezasseis e os 35 anos», explicou a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, Tammy Chio, em declarações a’O CLARIM.

A campanha de recrutamento termina a 12 de Março, sendo que posteriormente a Comissão irá formar os voluntários, preparando-os para darem apoio em diversas áreas, ainda que as metas das actividades em que vão colaborar ainda não tenham sido definidas.

O agora extinto Centro Pastoral Diocesano para a Juventude promovia todos os anos um programa de actividades de férias, com a ajuda de jovens voluntários preparados para o efeito. O projecto agora anunciado não se fica apenas pelas férias e é bem mais abrangente, garantiu Tammy Chio: «Como dizia, este é um programa a longo prazo. Estende-se entre Março deste ano e Fevereiro do próximo ano. Tem uma duração de doze meses ao longo dos quais vamos oferecer alguma formação aos nossos voluntários para que possam ficar a conhecer e a saber mais sobre as necessidades que existem na nossa sociedade. Depois disso estamos a planear ter reuniões mensais com os voluntários e definir que tipo de grupos-alvo vamos poder abordar em termos de voluntariado, até porque o nosso alvo não são apenas as crianças».

Apesar de esclarecer que a nova dinâmica da Comissão vai mais além do que o trabalho com os mais novos, a organização das actividades de Verão continua a merecer uma atenção particular, devendo estas ter lugar entre 23 de Julho e meados de Agosto. «A exemplo do que sucedeu nos outros anos, as actividades de férias devem decorrer em Agosto. Temos de ter em mente que diferentes escolas têm diferentes calendários escolares e é possível que tenhamos que ajustar a data, mas é provável que se realizem entre 23 de Julho e meados de Agosto», esclareceu Tammy Chio.

M.C.