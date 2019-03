“ÁUREO CASTRO – VOCAL WORKS” VAI SER LANÇADO A 6 DE ABRIL, NO PAÇO EPISCOPAL

Legado do padre músico gravado em CD

O CD “Áureo Castro – Vocal Works” vai ser apresentado no dia 6 de Abril, às 17 horas, no Paço Episcopal. Trata-se de uma compilação de música vocal, da autoria do padre Áureo Castro, nas suas vertentes sacra e secular.

Este projecto musical, produzido pela Academia de Música São Pio X com o apoio da Fundação Macau, envolveu perto de duzentos artistas, entre organistas, pianistas, cantores e maestros de Macau, de Hong Kong e da China continental.

Contribuíram para a iniciativa o Coro Perosi, Coro da Escola Batista de Macau, Coral da Academia de Música São Pio X, The Learners Chorus (Hong Kong) e o Chummy Choir (Hong Kong). Da vizinha região administrativa especial também actuaram a soprano Nancy Yuen, acompanhada pela pianista Helen Cha.

A maior parte das obras foram gravadas em duas igrejas históricas de Macau: a igreja do Seminário de São José e a igreja de São Lázaro.

No repertório de 27 faixas destacam-se as canções originais para soprano e piano, com textos de Luís de Camões, “Menina dos olhos verdes” e “Alma minha gentil”; o moderno e arrojado “Panis angelicus para coro”; arranjos de melodias chinesas, como a “Canção dos pescadores (Yuguang qu)”; e o grandioso e inspirador “Te Deum” para coro e órgão.