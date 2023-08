ATRIBUÍDA INDULGÊNCIA PLENÁRIA NO DIA DEDICADO PELA IGREJA AOS AVÓS E IDOSOS

Aos que olham por quem por eles olha

A diocese de Macau juntou-se à Igreja universal na celebração do 3.º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que este ano foi assinalado a 23 de Julho.

Nesse âmbito, a Chancelaria da Diocese publicou uma nota a anunciar que “a Penitenciária Apostólica emitiu um decreto a declarar uma Indulgência Plenária […] aos avós e aos idosos”, que no passado Domingo cumprissem, basicamente, três condições: participação na Santa Missa, Confissão sacramental, oração pelo Papa ou visita a doentes.

Para o efeito, a Igreja considera idosos todos aqueles que tenham completado 65 anos de idade. No caso dos avós, conta apenas o facto de serem avós, independentemente da idade.

A participação de muitos jovens de Macau na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa só está a ser possível graças à ajuda financeira dada por muitos avós que contribuíram para a deslocação dos seus netos a Portugal.

Na véspera do 3.º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, mais precisamente a 20 de Julho, realizou-se mais um “Momento de Espiritualidade e Convivência”, liderado pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, no Cartório da Sé.

ALIANÇA ENTRE JOVENS E IDOSOS

Também no passado Domingo, o Papa presidiu à celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, no Vaticano, tendo apelado ao diálogo entre gerações e alertado para a solidão e abandono dos mais velhos, particularmente nas grandes cidades.

«Precisamos de uma nova aliança entre jovens e idosos, para que a seiva de quem tem uma longa experiência de vida regue os rebentos de esperança de quem está a crescer. Neste fecundo intercâmbio, aprendemos a beleza da vida, construímos uma sociedade fraterna», referiu na homilia da celebração, que teve transmissão “online”.

«A sua misericórdia estende-se de geração em geração», uma passagem do Evangelho segundo São Lucas (Lc., 1, 50), foi o tema escolhido pelo Papa Francisco para a Dia Mundial dos Avós e dos Idosos deste ano, celebração instituída no seu Pontificado e que se assinala em todas as dioceses católicas.

No Vaticano, a Missa congregou seis mil pessoas na Basílica de São Pedro, entre elas muitos idosos oriundos de toda a Itália: avós acompanhados pelos netos e famílias, idosos convidados de lares e residências, pessoas idosas envolvidas na vida paroquial, diocesana e associativa.

«Não marginalizemos os mais velhos. Estejamos atentos para que as nossas cidades sobrelotadas não se tornem concentrados de solidão; não aconteça que a política, chamada a atender às necessidades dos mais frágeis, se esqueça precisamente dos idosos, deixando que o mercado os relegue como resíduos não rentáveis», alertou Francisco.

J.M.E. com ECCLESIA