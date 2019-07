ASSOCIAÇÃO ELOGIADA POR DELEGAÇÃO DO GOVERNO CENTRAL

Modelo da ARTM poderá ser implementado no Continente

O antigo comissário da Polícia da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong foi convidado pelo Governo Central para assumir o cargo de director-adjunto da Comissão Nacional de Controlo de Narcóticos da China. Foi pois nesta qualidade que Andy Tsang se inteirou dos métodos promovidos pela Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) no tratamento e reabilitação dos consumidores de estupefacientes.

Em declarações à Imprensa no final da visita, Andy Tsang deixou elogios ao trabalho desenvolvido pela ARTM e até deixou entender que o modelo pode servir de referência no outro lado das Portas do Cerco, ainda que com algumas alterações. «Cada vez mais acredito que as Parcerias Público-Privadas podem ser a solução. Na qualidade de director-adjunto da Comissão Nacional de Controlo de Narcóticos visitei vários lugares, onde me inteirei da existência de programas apoiados por empresas privadas. Estas empresas ajudam a financiar os programas de reabilitação. Estou certo que esta é uma das áreas que o País tem todo o interesse em ver exponenciada», disse.

Para o presidente da ARTM, a visita de Andy Tsang constitui «um orgulho e uma honra». Augusto Nogueira considera que a deslocação da delegação da Comissão Nacional de Controlo de Narcóticos da China ao Centro de Reabilitação e Tratamento de Ká-Hó mostra que as autoridades do Continente estão atentas ao trabalho que a ARTM tem vindo a desenvolver no território. «Esta visita demonstra a atenção das autoridades do Continente e mostra que estão a par do trabalho que a ARTM tem vindo a fazer. Para nós é um orgulho, é uma honra», afirmou o dirigente, tendo acrescentado: «Esperamos que este intercâmbio seja de partilha mútua. Também podemos aprender com muita coisa que exista na China e esperamos, ao fim e ao cabo, que eles também possam tirar algo de positivo desta visita e o possam colocar em prática na China, tendo em conta a abordagem ao conceito e as dificuldades, que são bastante diferentes das que se encontram em Macau».

O presidente da ARTM afastou a possibilidade do organismo poder vir a adoptar parceiras como as evocadas por Andy Tsang, mas revelou que a Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau poderá avançar para a constituição de empresas sociais, uma das quais visando a eventual exploração de um espaço de natureza comercial na antiga leprosaria de Ká-Hó.

O director-adjunto da Comissão Nacional de Controlo de Narcóticos da China é o candidato oficial, proposto pela RPC, ao cargo de director-executivo do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, organismo com sede na capital austríaca, Viena.

Marco Carvalho