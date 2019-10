A calúnia pode criar mártires

QUARENTA PEREGRINOS DE MACAU PARTICIPARAM NA AUDIÊNCIA SEMANAL DO PAPA FRANCISCO, NO VATICANO

Um grupo de quarenta peregrinos de Macau, maioritariamente constituído por fiéis da paróquia de São Lourenço, participou no passado dia 26 de Setembro na habitual audiência semanal do Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

No encontro que tradicionalmente mantém com os fiéis que se deslocam à Santa Sé todas as quartas-feiras, o Papa centrou o discurso no que disse ser o «cancro diabólico» da maledicência, tendo recordado que muitos cristãos foram martirizados por causa de «falsos testemunhos».

«Sabemos que a calúnia mata sempre. Esse “cancro diabólico”, que surge do desejo de destruir a reputação de uma pessoa, também ataca o resto do corpo eclesial e danifica-o seriamente quando, por interesses mesquinhos ou para encobrir os seus próprios falhanços, há uma maquinação para difamar alguém», declarou o Pontífice perante milhares de pessoas. Falando de improviso, Francisco sustentou que o «pior joio» é o da «intriga e do mexerico».

Neste âmbito, o Santo Padre evocou a história de Santo Estêvão, considerado o primeiro mártir da Igreja Católica, vítima da «calúnia», sendo que ainda hoje «a Igreja é rica de mártires», que «estão em todo o lado».

Mais uma vez, o Papa quebrou o protocolo e deu “boleia” a cinco crianças no carro aberto com que percorreu a Praça de São Pedro; saudou a multidão e antes de chegar ao corredor central cumprimentou várias pessoas em cadeiras de rodas.

JOSÉ MIGUEL ENCARNAÇÃO com ECCLESIA