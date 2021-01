Papa assinala dia de Martin Luther King

O Papa assinalou, na passada segunda-feira, o dia de Martin Luther King, feriado nacional nos Estados Unidos, evocando o seu “sonho de harmonia e igualdade entre todas as pessoas”.

A mensagem de Francisco foi enviada à filha de Luther King, Bernice Albertine King, sublinhando que “é possível trabalhar juntos para criar uma comunidade baseada na justiça e no amor fraterno”.

O Papa recorda o líder do movimento pelos direitos civis dos afro-americanos, assassinado em Abril de 1968, e a sua opção pela “não violência e os instrumentos da paz”.

“Cada um de nós é chamado a ser um artesão da paz, unindo e não dividindo, extinguindo o ódio e não conservando-o, abrindo os caminhos do diálogo”, indica.

VENEZUELA

No dia seguinte, terça-feira, o Papa enviou uma mensagem em vídeo à Igreja Católica na Venezuela para elogiar a sua acção durante a pandemia; evocou a “extrema pobreza e crise de saúde” que atingem o país sul-americano.

“Agradeço o vosso testemunho de amor e serviço aos irmãos e irmãs venezuelanos, manifestado na vossa atenção aos doentes, aos quais trouxestes a força da palavra de Deus e da Eucaristia; manifestada no vosso acompanhamento ao pessoal médico, paramédicos e voluntários que auxiliam os pacientes nesta pandemia”, refere na intervenção, divulgada pelo Vaticano.

Francisco saúda a actividade das comunidades católicas “para ajudar os pobres e excluídos” e em favor dos que “não têm o necessário para sobreviver e seguir em frente com dignidade”.

“Obrigado, obrigado por tudo isso. Com gratidão, asseguro-vos a minha proximidade e a minha oração por todos vós, para que avanceis na missão da Igreja na Venezuela, no anúncio do Evangelho e nas numerosas iniciativas de caridade para com os irmãos em extrema pobreza e crise de saúde”, assinala.

O Papa desafia os membros do clero a agir juntos, sem “agendas ocultas”.

A Conferência Episcopal da Venezuela promoveu entre terça e quarta-feira um encontro virtual entre bispos, sacerdotes diocesanos e religiosos, sobre a experiência pastoral na pandemia.

Recordando que a assembleia se realiza virtualmente por causa do Covid-19, o Papa destaca que, no Cristianismo, as dimensões de amor a Deus e serviço ao próximo têm de seguir “juntas”.

In ECCLESIA