USJ reflecte sobre o Centenário das Aparições de Fátima

Mulheres são importantes na Bíblia.

A irmã Judette Gallares, das Religiosas do Cenáculo, atribui às mulheres um papel de destaque na Bíblia. «Pela releitura das histórias das mulheres na Bíblia podemos extrair novas percepções das suas vidas para lidar com os desafios da fé no mundo de hoje», disse a religiosa a’O CLARIM, a propósito do Centenário das Aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, na Cova da Iria.

«Vemos nas suas vidas como as mulheres foram receptivas às inspirações divinas; fiéis a Deus; valentes em tempos de perigo e de morte; perseverança face à pobreza, aos conflitos e às provações; vulneráveis nas suas tristezas; sacrificiais nos seus papéis de vítimas; e humildes no despojamento», salientou a irmã Gallares, acrescentando que «Deus planeou que elas teriam um papel, por muito insignificante que fosse, na realização da mensagem divina da salvação através de todas as eras».

Por sua vez, o reitor da Universidade de São José, padre Peter Stilwell, lembrou que «a devoção a Nossa Senhora de Fátima desenvolveu-se em Macau pouco depois dos acontecimentos em Portugal» e «muito antes de Fátima ter sido notícia no mundo, com as visitas do Papa Paulo VI, Papa João Paulo II e Papa Bento XVI».

«Vejo isto como uma devoção popular que nos fala de uma relação com a tradição viva da Igreja Católica, que está primariamente enraizada nos leigos: na vida quotidiana das pessoas, nas alegrias e tristezas, nas questões pessoais e familiares, na luta para santificar o trabalho e a consciência dos seus fracassos», sustentou.

A irmã Judette Gallares e o padre Peter Stilwell, juntamente com o padre Fausto Gomez, foram os oradores convidado da mesa-redonda “O Centenário das Aparições de Fátima”, agendada para ontem, no auditório do Seminário de São José.

«Esta singela mesa-redonda é importante porque está directamente ligada ao evento único do Centenário das Aparições de Fátima. É uma modesta contribuição da Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José à celebração em honra de Nossa Senhora de Fátima. Além disso, é importante porque tem lugar em Macau, onde há uma forte devoção a Nossa Senhora de Fátima», realçou o padre Gomez.

O Papa Francisco inicia hoje uma visita de dois dias a Portugal para celebrar o Centenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima.

